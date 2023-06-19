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19 июня, 13:04

Кинолог рассказал, какую воду лучше давать собакам

Кинолог Голубев: Собакам лучше давать кипячёную или бутилированную воду

В миске у собаки всегда должна быть чистая вода. Лучше всего подойдёт пропущенная через фильтр из-под крана, кипячёная или бутилированная. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Количество необходимой для собаки воды зависит от множества факторов: размера животного, породы, самочувствия, активности, времени года, способа кормления и так далее", — отметил он в беседе с РИАМО.

Рассчитать норму для четвероногого друга поможет простая формула: 20–70 миллиграммов на килограмм веса питомца. Псу, который питается сухим кормом, необходимо больше жидкости. Собаки любят прохладную воду, поэтому важно прятать миску от солнца.

Кинолог назвал породы, которые не подойдут начинающим собаководам

Кинолог назвал породы, которые не подойдут начинающим собаководам

К слову, некоторые продукты представляют серьёзную опасность для питомцев. Они могут навредить почкам и нервной системе. Подробнее об этом рассказала ветеринарный врач Елена Кауркина.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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