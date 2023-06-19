Кинолог рассказал, какую воду лучше давать собакам

В миске у собаки всегда должна быть чистая вода. Лучше всего подойдёт пропущенная через фильтр из-под крана, кипячёная или бутилированная. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Количество необходимой для собаки воды зависит от множества факторов: размера животного, породы, самочувствия, активности, времени года, способа кормления и так далее", — отметил он в беседе с РИАМО.

Рассчитать норму для четвероногого друга поможет простая формула: 20–70 миллиграммов на килограмм веса питомца. Псу, который питается сухим кормом, необходимо больше жидкости. Собаки любят прохладную воду, поэтому важно прятать миску от солнца.