Кинолог назвал породы, которые не подойдут начинающим собаководам

У каждой породы собак свой характер, и есть те, которые не подойдут для начинающих собаководов. Среди них хаски и тибетский мастиф. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В беседе с РИАМО он отметил, что при выборе четвероногого друга надо ориентироваться не только на его внешность, но и на темперамент.

Тем, кто раньше не ухаживал за такими животными, лучше выбирать небольшого дружелюбного компаньона, который в меру активен, не требует специального ухода и легко поддаётся дрессировке. Если времени для ежедневных прогулок нет, то заводить джек-рассел-терьера точно не стоит.

Что касается кавказской овчарки, она — преданный защитник, который готов до последнего защищать территорию хозяина, однако её воспитание требует серьёзных занятий с кинологом. Кроме того, начинающий собаковод не справится с такими собаками, как лайки и борзые.

"Питомцы, которые требуют особого ухода, могут не подойти начинающему собаководу. Например, пули или афганская борзая. Их шерсть требует специального подхода. Некоторые породы не линяют самостоятельно, других нужно выщипывать, но не вычёсывать", — пояснил Голубев.