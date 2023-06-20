Химик объяснил, почему собаке не место в дачном бассейне

Бассейны — питательная среда для многих микроорганизмов: бактерий, вирусов и грибов. Об этом предупредил любителей водных процедур кандидат химических наук Андрей Васильев. А уж если вы решили, к примеру, оборудовать бассейн у себя на даче, то приготовьтесь к тому, что в нём может встретиться, например, легионеллёз — эта инфекция передаётся при попадании грязной воды в дыхательные пути и может привести к пневмонии.

"Часто заражаются в бассейне и грибковыми болезнями. Грибок любит влажную среду вокруг бассейнов, а потому нельзя ходить босиком или надевать чужую обувь", — приводит слова химика "Газета.ru".

Но выше всего риск подхватить после купания в бассейне различные желудочно-кишечные инфекции. Например, криптоспоридии и кишечные палочки устойчивы даже к хлору, поэтому ни в коем случае нельзя глотать воду из бассейна. Другая опасность, которая связана с купанием, — это лептоспироз, или "водная лихорадка". У человека, который проглотил заражённую воду, появляется боль в мышцах, интоксикация, возможно поражение печени и почек. Переносчики заболевания — животные, поэтому даже любимой собаке в дачном бассейне не место, предупредил эксперт.