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25 июля, 14:30

О чём советские женщины мечтали в постели: Самые частые вопросы о сексе в СССР

В СССР секс был, так же, как и темы разговоров, связанные с ним. Вот семь самых любопытных вопросов, которые задали советские женщины в 1960-е годы.

В СССР, за железным занавесом и плотным балдахином, секс был окутан тайной и загадкой. Обсуждение интимной близости было сродни раскрытию секретных государственных тайн. Однако любопытство не знает границ, и, конечно же, советским женщинам было интересно узнать о сексе чуть больше. В этой статье мы отправимся в путешествие во времени, чтобы исследовать самые распространённые и абсурдные вопросы, которые щекотали воображение советских женщин в их спальнях.

Секс в СССР: какой был и что про него знали советские женщины. Кадр © "Маленькая Вера", режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / Kinopoisk.ru

Секс в СССР: какой был и что про него знали советские женщины. Кадр © "Маленькая Вера", режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / Kinopoisk.ru

В шестидесятых годах в Академгородке проходили диспуты, в том числе на тему "Товарищество, дружба и любовь у строителей коммунизма". Однажды там случилось невероятное — завезли секс. Приехал гипнолог и сексолог Грошев, чтобы прочитать две лекции на тему сексуальных отношений. Ажиотаж был дикий: слушатели не поместились даже в проходах зала. Женщин интересовало буквально всё: как спать, как часто, а это нормально?

Организаторы музея "Живая история Академгородка", в котором организовали выставку о сексе в СССР "Про это", обнародовали те самые вопросы советских женщин. Среди них были запросы про оргазм, измены и любовников. Также девушек из СССР интересовало, можно ли по человеку внешне определить длительное отсутствие секса и можно ли заниматься любовью до замужества.

Секс в СССР: какие вопросы об интиме сильнее всего интересовали советских женщин. Фото © t.me / Сумрачный кабан

Секс в СССР: какие вопросы об интиме сильнее всего интересовали советских женщин. Фото © t.me / Сумрачный кабан

А вы знали, что легендарная фраза "В СССР секса нет" принадлежала членам Комитета советских женщин Людмилы Ивановой? Она прочно вошла в историю и стала крылатой. Но как показывает эта история, секс в Союзе был и очень даже активный. Иначе бы столько вопросов от девушек не последовало.

Жизнь и работа советских женщин на живых фотографиях того времени

Жизнь и работа советских женщин на живых фотографиях того времени

Обложка ©

Кадр © "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk.ru

Виктория Дитрих
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