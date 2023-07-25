О чём советские женщины мечтали в постели: Самые частые вопросы о сексе в СССР

В СССР, за железным занавесом и плотным балдахином, секс был окутан тайной и загадкой. Обсуждение интимной близости было сродни раскрытию секретных государственных тайн. Однако любопытство не знает границ, и, конечно же, советским женщинам было интересно узнать о сексе чуть больше. В этой статье мы отправимся в путешествие во времени, чтобы исследовать самые распространённые и абсурдные вопросы, которые щекотали воображение советских женщин в их спальнях.

Секс в СССР: какой был и что про него знали советские женщины. Кадр © "Маленькая Вера", режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / Kinopoisk.ru

В шестидесятых годах в Академгородке проходили диспуты, в том числе на тему "Товарищество, дружба и любовь у строителей коммунизма". Однажды там случилось невероятное — завезли секс. Приехал гипнолог и сексолог Грошев, чтобы прочитать две лекции на тему сексуальных отношений. Ажиотаж был дикий: слушатели не поместились даже в проходах зала. Женщин интересовало буквально всё: как спать, как часто, а это нормально?

Организаторы музея "Живая история Академгородка", в котором организовали выставку о сексе в СССР "Про это", обнародовали те самые вопросы советских женщин. Среди них были запросы про оргазм, измены и любовников. Также девушек из СССР интересовало, можно ли по человеку внешне определить длительное отсутствие секса и можно ли заниматься любовью до замужества.

Секс в СССР: какие вопросы об интиме сильнее всего интересовали советских женщин. Фото © t.me / Сумрачный кабан