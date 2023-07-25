Космонавты призвали россиян участвовать в конкурсе грантов Президентского фонда

Космонавты "Роскосмоса" Денис Матвеев и Пётр Дубров призвали творческих россиян принять участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Они записали видеообращение.

Космонавты призвали россиян принимать участие гв рантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Видео © Telegram / Культурная волна. Гранты ПФКИ

Они рассказали, что среди космических аппаратов, которые были направлены для попутной полезной нагрузки к гидрометеорологическому спутнику в июне, было девять именных. Их посвятили космонавтам, которые готовились к полету, но так и не смогли его осуществить.

"Прекрасная инициатива, которая была воплощена в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", — отметил Пётр Дубров.

Денис Матвеев добавил, что поддержке Фонда создаётся компьютерная игра-стратегия. В ней отразят планы по освоению Россией космоса до 2030 года. Космонавты призвали всех, у кого есть яркие идеи в сфере освоения космоса, присылать их на новый грантовый конкурс.