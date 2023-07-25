Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на конкурс 2024 года

Президентский фонд культурных инициатив сегодня, 25 июля, начал приём заявок на первый грантовый конкурс 2024 года, ориентированный на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Заявочная кампания закроется 31 августа. Об этом Лайфу сообщила руководитель департамента коммуникаций фонда Ольга Кудишина.

"Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 31 августа 2023 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казённых), а также индивидуальные предприниматели. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов", — говорится в сообщении.

Срок реализации этих проектов начнётся не раньше 15 января 2024 года и завершится не позднее 30 июня 2025-го. Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 декабря 2023 года. Заявки должны соответствовать таким тематическим направлениям, как "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе". При этом методика подготовки к участию в конкурсе остаётся прежней. Но перед оформлением и подачей проекта командам нужно будет изучить документы и обучающие материалы, а также посмотреть видеолекции и прослушать серию аудиоподкастов.

Президентский фонд культурных инициатив провёл уже девять конкурсов, по результатам которых поддержал более шести тысяч проектов на общую сумму 19,8 миллиарда рублей. К старту нового соревнования личные кабинеты на сайте организации уже зарегистрировали более 124 тысяч творческих команд.