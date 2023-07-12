Грантовый конкурс "Движения первых" собрал около 5 тысяч заявок на сумму 6,9 млрд

Российское движение детей и молодёжи "Движение первых" завершило приём заявок на свой первый грантовый конкурс, благодаря которому у авторов полезных инициатив появился уникальный шанс найти поддержку. В пятёрку самых популярных активностей, претендующих на победу, вошли фестивали детского творчества и технического моделирования, медиаярмарки, а также патриотические и профориентационные марафоны, сообщили журналистам представители "Движения первых". Победители будут объявлены 31 июля.

"Грантовый конкурс "Движения первых" собрал порядка 5000 заявок на общую сумму 6,9 миллиарда рублей. Самыми популярными грантовыми направлениями стали "Культура и искусство", "Образование и знания", "Патриотизм и историческая память". Впереди большая работа экспертного сообщества по оценке конкурсных заявок", — отметил председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Больше всего заявок поступило от Удмуртской Республики, республик Башкортостан и Татарстан, Алтайского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Участники грантового конкурса отразили в своих проектах каждое из направлений "Движения первых": наука и технологии, труд, профессия и своё дело, волонтёрство и добровольчество, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

"Грант — это прекрасная возможность поддержать хорошую идею. Благодаря проектам участников конкурса стало возможным привлечь в интересные инициативы большое количество детей из регионов, муниципалитетов, городов, сёл и деревень. Мы постараемся сделать всё, чтобы больше правильных проектов для детей, направленных на их развитие и учитывающих их интересы и возможности, было поддержано", — подчеркнула Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области, член Экспертного совета первого грантового конкурса "Движения первых" Ксения Мишонова.

Грантовый конкурс "Движения первых" позволит участникам получить до 15 млн рублей для реализации инициатив, направленных на воспитание, развитие и самореализацию подрастающего поколения. Самые интересные, актуальные и проработанные идеи, отвечающие интересам и потребностям детей и молодёжи в возрасте от 6 до 18 лет, найдут поддержку региональных отделений Движения.