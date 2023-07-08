"Движение первых" провело спортивный фестиваль в регионах России в День семьи
Фестиваль "Спортивная команда" в Пензенской области. Обложка © Предоставлено Лайфу
В День семьи, любви и верности участники "Движения первых" провели в разных регионах России спортивный семейный праздник в формате массового забега. Для тех, кто не был готов пробежаться, предложили альтернативу в виде заезда на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах и самокатах.
Фестиваль "Спортивная команда" собрал почти 40 тысяч участников из 22 регионов страны. Активно его отметили в Пензенской, Вологодской, Оренбургской, Кемеровской, Нижегородской, Брянской, Рязанской, Тамбовской, Волгоградской, Ульяновской, Астраханской и Самарской областях, а также в Карелии, Ингушетии, Удмуртии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, в Республике Тыва, Алтайском крае и Еврейской автономной области.
"Культура здорового образа жизни формируется в первую очередь в семье, когда дети видят пример родителей. Именно поэтому для нас так важно, что спортивный фестиваль "Движения первых" собрал в регионах около 40 тысяч человек, которые пришли на состязания всей семьёй. Уверен, что такие фестивали, как "Семейная команда", станут доброй традицией нашего движения", — подчеркнул глава организации Григорий Гуров.
Участники заранее выбирали дистанцию забега: один, три или пять километров. Тем, кто решил ехать на роликах, тоже предложили три варианта: три, пять и десять километров. Самыми продолжительными оказались маршруты у велосипедистов — пять, двенадцать и двадцать километров.
Помимо призовых мест в некоторых регионах были введены необычные дополнительные номинации. Так, в Кургане отметили "Самую юную команду", "Самую взрослую команду" и "Самую многочисленную команду". В Рязани выделили "Самого юного участника", "Участника самой активной группы поддержки", "Самого экипированного участника", "Самого стильного участника" и даже "Самого быстрого в подгузнике".
Сегодня, 8 июля, в России празднуется День семьи, любви и верности. По словам политолога, эксперта ЭИСИ Виктории Карповой, в нашей стране традиционная семья переживает ренессанс: возрождается звание "Мать-героиня", учреждаются праздники вроде Дня матери или, что не менее важно, Дня отца, которые укрепляют этот институт и повышают его значимость.