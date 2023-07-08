"Движение первых" отметило День семьи, любви и верности семейными завтраками на свежем воздухе
В 12 регионах России прошла акция "Семейный завтрак на траве"
Участники "Движения первых" вместе с родными, состоящими в сообществе "Родители первых", приняли участие во всероссийской акции "Семейный завтрак на траве". Его посвятили Дню семьи, любви и верности. Несмотря на то что праздник отмечается 8 июля, семейные посиделки стартовали уже в начале лета и прошли в 70 регионах страны.
"Акция движения "Семейный завтрак на траве" объединила "Первых" в 70 регионах нашей страны. Семейные завтраки на свежем воздухе, пешие походы и совместные игры — это те простые общие дела, которые помогают воспитать в детях понимание ценности семьи, создают истинную атмосферу любви и благополучия", — подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.
В День семьи, любви и верности — 8 июля — к празднику присоединились жители ещё 12 регионов. Участники "Движения первых" провели традиционные семейные зарядки на свежем воздухе и поиграли в активные игры. Для дошкольников прошли конкурсы детских рисунков и уроки рукоделия. А родители смогли пообщаться и обсудить вопросы воспитания детей с психологами и лидерами общественного мнения.
"Это замечательная акция, которая дала нам возможность больше общаться друг с другом. Если родители заняты работой, а все члены семьи занимаются своими делами, такие моменты, когда все мы слышим друг друга, очень важны", — рассказала участница "Движения первых" из Курска Александра Щербинина.
Особенно ярко праздник прошёл в Смоленске. На территории парка "Лопатинский сад" для ребят и их семей работали интерактивные площадки, здесь проходили бадминтонные битвы и "битвы умов" — в шахматы и шашки. Любой желающий мог попробовать научиться игре на ударных инструментах или размяться в зажигательной зумбе.
Празднование Дня семьи, любви и верности в Смоленской области. Видео © Предоставлено Лайфу
Также "Семейные завтраки на траве прошли" в Уфе, Брянске, Вязьме Смоленской области, на территории природного заповедника "Большая Кокшага" в Чувашии, селе Агинское Забайкальского края и других регионах.
Всего с 9 июня участники опубликовали свыше двух тысяч постов об этой акции в социальных сетях, аудитория составила почти 2 миллиона человек.
Всероссийская акция "Семейный завтрак на траве" направлена на возрождение многовековой российской традиции семейных трапез, популяризацию традиционных семейных ценностей и улучшение внутрисемейного климата.
Российское движение детей и молодёжи, получившее название "Движение первых", образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.
Напомним, сегодня, 8 июля, в России празднуется День семьи, любви и верности. По мнению политолога Виктории Карповой, в нашей стране традиционная семья переживает ренессанс: возрождается звание "Мать-героиня", учреждаются праздники вроде Дня матери или Дня отца, которые укрепляют этот институт и повышают его значимость.
Предоставлено Лайфу