Волонтёры "Единой России" в Херсонской области вручили подарки супругам в многолетнем браке

Волонтёры "Единой России" в День семьи, любви и верности поздравили в Херсонской области супружеские пары, прожившие в браке не один десяток лет. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе партии.

Волонтёры "Единой России" в Херсонской области поздравили супругов Кобылянских с Днём семьи. Видео © Предоставлено Лайфу

В частности, волонтёры ЕР посетили супругов Кобылянских, которые вместе 64 года. Недавно пара отпраздновала алмазную свадьбу. Участница предварительного голосования Юлия Сипко передала семье необходимую бытовую технику и небольшие сувениры от партии.

"Эта семья — символ праздника. Пожелали им, чтобы они прожили вместе ещё как минимум столько же", — рассказала Юлия Сипко.







Анатолий Иванович и Лидия Ивановна познакомились в Доме культуры: она пела, он играл в постановках. Муж и жена шутят, что перед свадьбой не было времени даже на свидания: в послевоенное время нужно было поднимать страну, а они работали в колхозе. Кобылянские всю жизнь прожили в Херсонской области, но в молодости много путешествовали. По-крупному пара никогда не ссорилась. Самое большое "совместно нажитое" богатство — двое детей и шестеро внуков.

У семьи Кобылянских с весны этого года живёт семейная пара, которая была вынуждена переехать из Каховки. Вместе 36 лет. От партии "Единая Россия" и благотворительного фонда "Переправа" супругам передали одежду и вручили небольшой сувенир к празднику, который у них сегодня двойной, ведь именно 8 июля 1987 года они вступили в законный брак.

"Семья — это самое главное, что есть у каждого из нас. Одна семья и одна Родина, Россия. С праздником!" — поздравил Кобылянских депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Активисты партии "Единая Россия" в эти дни чествуют тех, кто прожил в браке более 25 лет, и тех, кто только создаёт семьи. Проходят встречи с многодетными, приёмными семьями и семьями участников СВО, а также благотворительные фотосессии и выставки, мастер-классы для детей и конкурсы.