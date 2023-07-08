День семьи, любви и верности, День борьбы с аллергией: Какие праздники и приметы 8 июля В субботу, 8 июля 2023 года, в России большой праздник — мы чествуем крепкие семьи, которые, как известно, являются ячейкой общества. Также сегодня мы говорим спасибо защитникам нашего неба. А ещё в этот день есть повод немного побыть ребёнком. 7 июля, 21:01 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Фото © Freepik / senivpetro

День семьи, любви и верности

В России сегодня, 8 июля 2023 года, отмечается довольно молодой праздник — День семьи, любви и верности. При этом исторические корни у него очень глубокие. Рассказываем об этом дне: Отмечается ежегодно 8 июля, дата не смещается;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

Официально учреждён в 2022 году указом президента РФ;

Неофициально отмечался и ранее, на протяжении более десяти лет;

Посвящён святым покровителям семьи и брака — Петру и Февронии Муромским;

Празднуется широко — концертами, семейными конкурсами, награждением семей.

Центром празднования по традиции в России становится город Муром во Владимирской области. Именно там находятся мощи святых Петра и Февронии. В Муроме на берегу Оки каждый год в этот праздник устанавливается сцена, проходит концерт. Подобные мероприятия пройдут также в Москве и Санкт-Петербурге, других российских населённых пунктах. В столице празднования будут проходить в парке Горького, музее Победы на Поклонной горе и музее-заповеднике "Царицыно".

Символом Дня семьи выбрана ромашка. Этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности. Изображение ромашки в День семьи, любви и верности присутствует на афишах и праздничных мероприятиях по всей стране. Даже на медалях, которые вручают за крепкий многолетний брак, на одной стороне изображены Пётр и Феврония Муромские, а на другой — ромашка.

Всемирный день борьбы с аллергией

Сегодня, 8 июля, также отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Вот несколько фактов о нём: Учреждён в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.

Отмечается ежегодно 8 июля, дата не смещается.

Задуман как дополнительный повод для распространении информации об аллергии, её опасности.

Аллергия разных видов — одно из самых распространённых заболеваний в мире. Ею страдают в той или иной форме около 40% жителей планеты. Аллергия — это состояние повышенной чувствительности организма к воздействию аллергенов. А последними может быть едва ли не что угодно: продукты питания, пыль, шерсть животных, пыльца, бытовая химия, укусы насекомых, плесень и так далее.

Для лечения аллергии нужно прежде всего установить аллерген, а это бывает непросто. Затем нужно будет соблюдать определённые правила, чтобы не допустить осложнений. Главное — избегать контакта с аллергенами, так как у аллергии есть свойство провоцировать всё более и более тяжёлые реакции. Во Всемирной организации здравоохранения XXI век называют столетием аллергии, потому что она продолжает распространяться по планете из-за загрязнения окружающей среды.

День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил

8 июля в России отмечается День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил. Фото © Минобороны РФ

Сегодня, 8 июля 2023 года, в России отмечается также профессиональный военный праздник — День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил. Предлагаем узнать о нём больше: Это российский военный профессиональный праздник.

Отмечается ежегодно 8 июля, дата не смещается.

Выходным днём не является, если не выпадает на нерабочий.

День выбран по дате 8 июля 1960 года, когда в составе Вооружённых сил СССР был создан новый род войск.

8 июля в воинских частях ЗРВ проходят торжественные построения и мероприятия.

Сегодня праздник у тех, чья служба в буквальном смысле обеспечивает мирное небо над Россией. Особая важность Зенитных ракетных войск становится очевидной сейчас, в ходе специальной военной операции. Среди задач ЗРВ — уничтожение самолётов, вертолётов, крылатых ракет, беспилотников и других летательных аппаратов противника. А ещё ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника. Их могут задействовать для уничтожения аэромобильных войск и воздушного десанта противника.

На вооружении Зенитных ракетных войск России стоят комплексы, которые имеют разную дальность действия. Это ракетные С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь". Также есть ракетно-пушечное вооружение — "Панцирь-С". А с недавнего времени в войска стали поступать новейшие комплексы С-500 "Прометей", способные сбивать гиперзвуковые ракеты и космические спутники.

День московского транспорта

8 июля 2023 года отмечается День московского транспорта. Фото © mos.ru

В субботу, 8 июля 2023 года, в столице России отмечается ставший традиционным праздник — День московского транспорта. Вот что это за событие: Учреждён в 2017 году по идее мэра Сергея Собянина.

Отмечается ежегодно в первую субботу июля.

В 2023 году выпадает на 8 июля.

В этот день в столице проходят красочные акции, посвящённые истории московского транспорта.

Москва является крупнейшим транспортным узлом России. Каждый день пассажиры совершают на общественном транспорте столицы более десяти миллионов поездок, а за год их набирается несколько миллиардов. В Москве развитая сеть метрополитена, маршрутов автобусов, трамваев, маршрутных такси.

В этом году в столице пройдёт традиционный парад ретротранспорта. В нём примут участие 14 исторических трамвайных вагонов. А ещё будут показаны уникальные автомобили разных времён. Ретроколонна вновь проедет от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут ознакомиться с техникой.

День "Снова стань ребёнком"

8 июля отмечается День "Снова стань ребёнком". Фото © Freepik

Ещё 8 июля 2023 года в России и других страх можно отметить такой забавный праздник, как День "Снова стань ребёнком" (Be a Kid Again Day): Отмечается он ежегодно 8 июля, дата не смещается.

Придуман в США, но завоевал популярность и в других странах.

Основная идея — на день "выпустить" своего внутреннего ребёнка, чтобы стать счастливее.

Кто придумал этот праздник, уже не выяснить. Очевидно, идея этого человека пришлась многим по вкусу и День "Снова стань ребёнком" превратился в международный. Чтобы отметить этот праздник, достаточно отдохнуть как ребёнок. Например, сходить в парк за мороженым, покататься на аттракционах, поиграть в игры, посмотреть любимые мультфильмы, навестить друзей детства — вариантов много. Всё это поможет расслабиться, снять стресс, выбраться ненадолго из омута взрослой жизни, а для этого праздник и задумывался.

Тем, кто решит отмечать День "Снова стань ребёнком", предлагаем пять секретов счастья от маленьких детей: Они не беспокоятся насчёт того, что о них скажут другие.

Позволяют слезам сразу осушить их печали.

Живут настоящим, не тратят время на беспокойство о будущем.

Не сдерживают фантазий во время игры, рисования, рассказывания историй.

Всегда ждут только хорошего от других, доверяют миру.

Именинники 8 июля

8 июля именины у российского актёра Леонида Ярмольника. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 8 июля 2023 года, именины у обладателей таких замечательных имён, как: Православные: Константин

Леонид

Пётр

Фёдор

Давид. Католические: Альжбета

Евгений

Прокоп. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 8 июля

День Петра и Февронии

Муромские князья Пётр и Феврония жили на рубеже XII–XIII веков. В православии их брак является образцом христианского супружества. Даже выражение "жили они счастливо и умерли в один день", предположительно, как раз о Петре и Февронии. В старости супруги приняли монашество и поселились в разных монастырях неподалёку друг от друга. Согласно преданию, они действительно оба умерли в один день — 8 июля 1228 года. Их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

В День Петра и Февронии принято обращаться к святым о здоровье и благополучии семьи. Считается, что в этот день можно смело назначать свидания, знакомиться — этому покровительствуют святые. Что нельзя делать на День Петра и Февронии, так это сквернословить, конфликтовать, устраивать сцены ревности.

Приметы на День Петра и Февронии

Дождь — к обилию мёда.

Северный ветер — к ясным дням, а восточный — к дождю.

Яркая радуга над водой — тоже к дождю.

Жара — 40 дней продлится такая же погода.

Свиньи едят сено — к плохому урожаю кормовой травы.

Авторы Вадим Андреев