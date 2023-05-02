Россиянам рассказали, как легко отличить аллергию от вирусного заболевания

Весной риск заразиться инфекцией особенно высок, но зачастую симптомы затем можно легко перепутать с аллергией. О том, как их отличить, объяснил доктор медицинских наук, профессор Владимир Бржеский. Он отметил, что если болезненные проявления изчезают при уходе от их возможного источника, то это не вирусное заболевание.

"Воспаление конъюнктивы, отёк век возникают непосредственно после контакта с явным аллергеном. Контакт прекращается, и уменьшается выраженность аллергии. Если это вирусное заболевание, то наоборот, нарастает и часто сопровождается общим недомоганием с признаками ОРЗ или ОРВИ. Аллергия всё-таки локальна", — отметил Бржеский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Профессор добавил, что пыль может вызвать аллергию, однако вирусы от неё не зависят. Как отметил специалист, количество аллергических заболеваний снижается в те дни, когда долго идёт дождь.