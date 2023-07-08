Десятки регионов присоединились к программе "Движения первых" "Мы — граждане России!"

Участниками очередного этапа всероссийской программы "Движения первых" "Мы — граждане России!", приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, стали 1486 подростков из 34 регионов страны. Паспорта в торжественной обстановке получили мальчишки и девчонки, отличившиеся в спорте, науке, творчестве, учёбе и волонтёрской деятельности.

Школьники исполнили гимн и принесли торжественное обещание на верность Родине, пообещали быть достойными гражданами, преданно служить своему Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость России. На память каждому участнику особой церемонии достались эксклюзивные подарки: обложка на паспорт с символикой движения и значок "Движения первых".

"Программа "Мы — граждане России!", которую "Движение первых" реализует при поддержке Министерства внутренних дел, — это важная работа по развитию гражданственности среди молодого поколения. Пусть вручение паспортов 14-летним подросткам в День семьи, любви и верности в 34 регионах станет особенным событием и символом духовно-нравственных ценностей, которые призван защищать каждый гражданин нашей страны", — отметил председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Главный документ гражданина 8 июля ребятам вручили семьи, награждённые медалью "За любовь и верность", матери-героини, представители органов исполнительной власти, выдающиеся деятели науки и культуры.









Самые массовые церемонии прошли в Астраханской, Вологодской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае и Республике Дагестан, где участниками одновременно стали от 100 до 230 ребят. Всего торжественные мероприятия всероссийской программы "Движения первых", приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, охватили 164 города.

Число талантливых ребят, желающих принять участие в программе "Мы — граждане России!", реализуемой при активной и всесторонней поддержке Министерства внутренних дел РФ, продолжает расти. В этом году свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны. Вручение паспортов в рамках всероссийской акции "Мы — граждане России!" станет традиционным и будет проводиться ежемесячно.

Российское движение детей и молодёжи, получившее название "Движение первых", образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.