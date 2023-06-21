Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на конкурс 2023 года

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте приёма заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. Как стало известно Лайфу, претендовать на поддержку могут некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Муниципальные НКО тоже могут побороться за грант, за исключением государственных учреждений и корпораций, а также политических партий.

Тематические направления конкурса в этом году такие: "Гордимся героями и достижениями России", "Победа будет за нами!", "Сила согласия", "Новые возможности" и "Народное единство".

Заявки на конкурс будут принимать в электронном виде на сайте фондкультурныхинициатив.рф до 12 июля 23:30 по московскому времени.