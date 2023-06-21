Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на конкурс 2023 года
Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте приёма заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. Как стало известно Лайфу, претендовать на поддержку могут некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Муниципальные НКО тоже могут побороться за грант, за исключением государственных учреждений и корпораций, а также политических партий.
Тематические направления конкурса в этом году такие: "Гордимся героями и достижениями России", "Победа будет за нами!", "Сила согласия", "Новые возможности" и "Народное единство".
Заявки на конкурс будут принимать в электронном виде на сайте фондкультурныхинициатив.рф до 12 июля 23:30 по московскому времени.
За время работы фонд подвёл итоги восьми конкурсов на предоставление грантов президента на реализацию проектов в области культуры, четыре из которых нацелены на поддержку жителей новых регионов. На сайте фонда зарегистрированы кабинеты свыше 119 тысяч творческих команд, на рассмотрение было направлено более 54 600 заявок. По итогам независимой экспертной оценки поддержаны почти пять тысяч проектов на сумму более 15,5 миллиарда рублей. Впервые за всю историю конкурсов в восьмой волне софинансирование поддержанных проектов превысило сумму выделенных грантов, средний уровень собственного (и партнёрского) вклада авторов проектов составил 101% от суммы грантов.
ТАСС / Сергей Бобылев