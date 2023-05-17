Президентский фонд за два года поддержал почти 5 тысяч проектов на 15,5 млрд рублей

Сегодня, 17 мая, исполняется два года с момента подписания указа президента России Владимира Путина "О создании Президентского фонда культурных инициатив" для всесторонней поддержки проектов в сфере культуры, искусства, а также креативных и творческих индустрий.

За время работы фонд подвёл итоги восьми конкурсов на предоставление грантов президента на реализацию проектов в области культуры, четыре из которых нацелены на поддержку жителей новых регионов. На сайте фонда зарегистрированы кабинеты свыше 119 тысяч творческих команд, на рассмотрение было направлено более 54 600 заявок. По итогам независимой экспертной оценки поддержаны почти пять тысяч проектов на сумму более 15,5 миллиарда рублей. Впервые за всю историю конкурсов в восьмой волне софинансирование поддержанных проектов превысило сумму выделенных грантов, средний уровень собственного (и партнёрского) вклада авторов проектов составил 101% от суммы грантов.

Заявки могут подать не только НКО, но и коммерческие, муниципальные организации, а также ИП. Проекты должны соответствовать одному из тематических направлений, среди которых: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе". Наиболее активными в подаче творческих инициатив в фонд стали команды Москвы (5673 заявки), Татарстана (2450 заявок), Петербурга (2177) и т.д.

Как рассказал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, в первую "волну" конкурса в летний период 2021 года на конкурсы ПФКИ было направлено 12 460 заявок. Уже в ноябре были опубликовали первые выпуски обучающих подкастов, которые дополнили образовательные вебинары, созданные уже к старту первого конкурса методические материалы и чек-лист самопроверки заявки. Спустя полтора года работы уровень подаваемых проектов вырос, актуальность, описание идеи, финансовые расчёты составляются более продуманно и взвешенно. За два года существования фонда проекты-победители грантовых конкурсов получали приветственные адреса от Путина, некоторые мероприятия он даже посетил лично.