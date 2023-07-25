"Вы так сильна, а я опасен": Хилми Форкс посвятил оду Мизулиной и зачитал у спецприёмника
Треш-блогер Хилми Форкс посвятил оду Екатерине Мизулиной и зачитал у спецприёмника
Скандальный тиктокер-трансгендер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) вышел из спецприёмника, где провёл 12 суток ареста по делу о мелком хулиганстве. Это время он зря не терял, а посветил его творчеству. Так, блогер открыл в себе поэтический талант и сочинил оду в честь директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной. Хилми Форкс уверен, что его задержали именно с её подачи.
Треш-блогер Хилми Форкс посвятил оду Екатерине Мизулиной. Видео © LIFE
В своём произведении тиктокер сравнивает Мизулину с супергероем из вселенной Marvel, а ещё путается в родовых окончаниях глаголов и говорит о себе то в мужском, то в женском роде. Лайф приводит текст оды без изменений.
"Екатерина Мизулина, я осознал вашу мощь.
Вы как новый супергерой Марвела точь-в-точь.
Вы так мощна, и я согласен.
Вы так сильна, а я опасен.
Вы каждый день в Сети так беспощадны,
Ловя всех этих блогеров несчастных.
И вот поймали вы меня.
И за решётку я легла.
И вся страна давно мечтала,
Чтоб за решёткой я погибала.
Но вот, увы, — не воздалось.
Я вновь свободен, руки прочь".
В комментарии Лайфу автор этих строк отметил, что не имеет "ничего против Екатерины Мизулиной" и заранее просит её отнестись к стихотворению как к продукту творческой деятельности.
Напомним, Хилми Форкс сразу после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Кроме того, на него завели уголовное дело за распространение порнографии.
LIFE