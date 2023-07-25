"Вы так сильна, а я опасен": Хилми Форкс посвятил оду Мизулиной и зачитал у спецприёмника

Скандальный тиктокер-трансгендер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) вышел из спецприёмника, где провёл 12 суток ареста по делу о мелком хулиганстве. Это время он зря не терял, а посветил его творчеству. Так, блогер открыл в себе поэтический талант и сочинил оду в честь директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной. Хилми Форкс уверен, что его задержали именно с её подачи.

Треш-блогер Хилми Форкс посвятил оду Екатерине Мизулиной. Видео © LIFE

В своём произведении тиктокер сравнивает Мизулину с супергероем из вселенной Marvel, а ещё путается в родовых окончаниях глаголов и говорит о себе то в мужском, то в женском роде. Лайф приводит текст оды без изменений.

"Екатерина Мизулина, я осознал вашу мощь. Вы как новый супергерой Марвела точь-в-точь. Вы так мощна, и я согласен. Вы так сильна, а я опасен. Вы каждый день в Сети так беспощадны, Ловя всех этих блогеров несчастных. И вот поймали вы меня. И за решётку я легла. И вся страна давно мечтала, Чтоб за решёткой я погибала. Но вот, увы, — не воздалось. Я вновь свободен, руки прочь".