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25 июля, 14:00

"Вы так сильна, а я опасен": Хилми Форкс посвятил оду Мизулиной и зачитал у спецприёмника

Треш-блогер Хилми Форкс посвятил оду Екатерине Мизулиной и зачитал у спецприёмника

Скандальный тиктокер-трансгендер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) вышел из спецприёмника, где провёл 12 суток ареста по делу о мелком хулиганстве. Это время он зря не терял, а посветил его творчеству. Так, блогер открыл в себе поэтический талант и сочинил оду в честь директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной. Хилми Форкс уверен, что его задержали именно с её подачи.

Треш-блогер Хилми Форкс посвятил оду Екатерине Мизулиной. Видео © LIFE

В своём произведении тиктокер сравнивает Мизулину с супергероем из вселенной Marvel, а ещё путается в родовых окончаниях глаголов и говорит о себе то в мужском, то в женском роде. Лайф приводит текст оды без изменений.

"Екатерина Мизулина, я осознал вашу мощь.

Вы как новый супергерой Марвела точь-в-точь.

Вы так мощна, и я согласен.

Вы так сильна, а я опасен.

Вы каждый день в Сети так беспощадны,

Ловя всех этих блогеров несчастных.

И вот поймали вы меня.

И за решётку я легла.

И вся страна давно мечтала,

Чтоб за решёткой я погибала.

Но вот, увы, — не воздалось.

Я вновь свободен, руки прочь".

В комментарии Лайфу автор этих строк отметил, что не имеет "ничего против Екатерины Мизулиной" и заранее просит её отнестись к стихотворению как к продукту творческой деятельности.

В Москве задержали скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса

В Москве задержали скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса

Напомним, Хилми Форкс сразу после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Кроме того, на него завели уголовное дело за распространение порнографии.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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