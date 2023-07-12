В Москве задержали скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса

В Москве задержали скандального 28-летнего блогера-трансгендера Хилми Форкса. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"На юге столицы полицейскими задержан блогер-трансгендер Хилми по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ в отношении блогера <...> Справедливость восторжествовала", — написала она в телеграм-канале.