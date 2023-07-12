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12 июля, 18:31

В Москве задержали скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса

Мизулина: Блогер-трансгендер Хилми задержан, возбуждено уголовное дело

В Москве задержали скандального 28-летнего блогера-трансгендера Хилми Форкса. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"На юге столицы полицейскими задержан блогер-трансгендер Хилми по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ в отношении блогера <...> Справедливость восторжествовала", — написала она в телеграм-канале.

По словам Мизулиной, сейчас тиктокер под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается. Она поблагодарила сотрудников полиции за работу по защите интересов детей и подростков.

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Ранее Лайф писал, что треш-блогер Хилми Форкс устроил потасовку в кафе "Вкусно — и точка" в Москве. В январе он сбежал из России после возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ, но затем вернулся.

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T.me / Хилми

Никита Осипов
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