Трансгендер Хилми Форкс вернулся в Россию и устроил "мордобой без касаний" во "Вкусно — и точка"

Скандальный тиктокер-трансгендер Хилми Форкс, который в январе сбежал из России после возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ, вернулся и первым делом напомнил о себе потасовкой в центре Москвы.

Конфликт-представление попал на видео. Блогер-трансгендер сцепился с посетителем столичного кафе "Вкусно — и точка" и начал разборки прямо в зале. При этом задиравший своего оппонента тиктокер "выйти поговорить" на улице отказался и продолжил оскорблять не менее артистичного оппонента. Форкс пнул его ногой. После этого он начал требовать, чтобы мужчина встал перед ним на колени. До настоящих ударов дело не дошло.