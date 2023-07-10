Трансгендер Хилми Форкс вернулся в Россию и устроил "мордобой без касаний" во "Вкусно — и точка"
Треш-блогер Хилми Форкс устроил потасовку в кафе "Вкусно — и точка" в Москве
Скандальный тиктокер-трансгендер Хилми Форкс, который в январе сбежал из России после возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ, вернулся и первым делом напомнил о себе потасовкой в центре Москвы.
Трансгендер Хилми Форкс устроил потасовку с посетителем кафе в центре Москвы. Видео © t.me / "ХИЛМИ"
Конфликт-представление попал на видео. Блогер-трансгендер сцепился с посетителем столичного кафе "Вкусно — и точка" и начал разборки прямо в зале. При этом задиравший своего оппонента тиктокер "выйти поговорить" на улице отказался и продолжил оскорблять не менее артистичного оппонента. Форкс пнул его ногой. После этого он начал требовать, чтобы мужчина встал перед ним на колени. До настоящих ударов дело не дошло.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве скончался юрист Олег Дибров, пострадавший в начале июня в драке с другом блогера Евгения Понасенкова*. Напомним, избитый 55-летний генеральный директор юридической фирмы тогда попал в реанимацию, а Понасенков заявил, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом обозвал его "грязным брюхатым алкашом".
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.
t.me / "ХИЛМИ"