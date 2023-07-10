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10 июля, 07:35

Умер участник резонансной драки с другом Понасенкова*

Умер мужчина, пострадавший в потасовке с другом историка Понасенкова*

<p>Олег Дибров. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Олег Дибров. Фото © Telegram / SHOT

В Москве умер юрист Олег Дибров, пострадавший в начале июня в результате драки с другом историка Евгения Понасенкова*. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, в начале июня на Арбате в Москве произошёл конфликт с участием историка Евгения Понасенкова*. Его приятель, юрист Рамис Зарипов, толкнул мужчину. В итоге пострадавший — 55-летний генеральный директор юридической фирмы — попал в реанимацию. Сам Понасенков* утверждает, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом историк обозвал его "грязным брюхатым алкашом".

Камеры сняли, как Понасенков "летящей" походкой покидает место "драки" с "алкашом"-гендиректором

Камеры сняли, как Понасенков "летящей" походкой покидает место "драки" с "алкашом"-гендиректором

В конце июня Олегу Диброву сделали трепанацию черепа, а на днях стало известно, что у мужчины прогрессирует пневмония. В итоге пострадавший умер, не приходя в сознание.

* Признан в России иностранным агентом.

Александра Вишнякова
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