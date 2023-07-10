Умер участник резонансной драки с другом Понасенкова*

В Москве умер юрист Олег Дибров, пострадавший в начале июня в результате драки с другом историка Евгения Понасенкова*. Об этом сообщает SHOT.

В конце июня Олегу Диброву сделали трепанацию черепа, а на днях стало известно, что у мужчины прогрессирует пневмония. В итоге пострадавший умер, не приходя в сознание.