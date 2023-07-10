Умер участник резонансной драки с другом Понасенкова*
Умер мужчина, пострадавший в потасовке с другом историка Понасенкова*
Олег Дибров. Фото © Telegram / SHOT
В Москве умер юрист Олег Дибров, пострадавший в начале июня в результате драки с другом историка Евгения Понасенкова*. Об этом сообщает SHOT.
Напомним, в начале июня на Арбате в Москве произошёл конфликт с участием историка Евгения Понасенкова*. Его приятель, юрист Рамис Зарипов, толкнул мужчину. В итоге пострадавший — 55-летний генеральный директор юридической фирмы — попал в реанимацию. Сам Понасенков* утверждает, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом историк обозвал его "грязным брюхатым алкашом".
В конце июня Олегу Диброву сделали трепанацию черепа, а на днях стало известно, что у мужчины прогрессирует пневмония. В итоге пострадавший умер, не приходя в сознание.
* Признан в России иностранным агентом.