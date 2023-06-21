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21 июня, 14:32

Пострадавшему после встречи с Понасенковым сделали трепанацию

SHOT: Мужчине, которого толкнул друг историка Понасенкова, сделали трепанацию

<p>Олег Дибров, пострадавший в результате конфликта с историком Евгением Понасенковым и его другом. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Олег Дибров, пострадавший в результате конфликта с историком Евгением Понасенковым и его другом. Обложка © SHOT

Мужчине, который попал в больницу после встречи с историком-иноагентом Евгением Понасенковым*, сделали трепанацию черепа, он питается через трубку. О состоянии пострадавшего сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, после операции пострадавшему Олегу Диброву стало немного лучше, но врачи пока не дают никаких прогнозов и оценивают его состояние как тяжёлое. У мужчины остаётся отёк мозга и гематома, также из-за интубации развилась двусторонняя пневмония.

Как рассказали родственники пострадавшего, Понасенков и его друг Зарипов до сих пор с ними не связывались — не извинились и не предложили помощь.

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Напомним, в начале июня стало известно о конфликте на Арбате в Москве с участием историка Евгения Понасенкова. Сам публицист заявил, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом Понасенков обозвал его "грязным, брюхатым алкашом". Позже оказалось, что пострадавшего толкнул приятель историка Зарипов. В итоге мужчина — 55-летний генеральный директор юридической фирмы — попал в реанимацию.

*Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Александра Вишнякова
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