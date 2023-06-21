Пострадавшему после встречи с Понасенковым сделали трепанацию

Мужчине, который попал в больницу после встречи с историком-иноагентом Евгением Понасенковым*, сделали трепанацию черепа, он питается через трубку. О состоянии пострадавшего сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, после операции пострадавшему Олегу Диброву стало немного лучше, но врачи пока не дают никаких прогнозов и оценивают его состояние как тяжёлое. У мужчины остаётся отёк мозга и гематома, также из-за интубации развилась двусторонняя пневмония.

Как рассказали родственники пострадавшего, Понасенков и его друг Зарипов до сих пор с ними не связывались — не извинились и не предложили помощь.