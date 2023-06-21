Пострадавшему после встречи с Понасенковым сделали трепанацию
SHOT: Мужчине, которого толкнул друг историка Понасенкова, сделали трепанацию
Олег Дибров, пострадавший в результате конфликта с историком Евгением Понасенковым и его другом. Обложка © SHOT
Мужчине, который попал в больницу после встречи с историком-иноагентом Евгением Понасенковым*, сделали трепанацию черепа, он питается через трубку. О состоянии пострадавшего сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, после операции пострадавшему Олегу Диброву стало немного лучше, но врачи пока не дают никаких прогнозов и оценивают его состояние как тяжёлое. У мужчины остаётся отёк мозга и гематома, также из-за интубации развилась двусторонняя пневмония.
Как рассказали родственники пострадавшего, Понасенков и его друг Зарипов до сих пор с ними не связывались — не извинились и не предложили помощь.
Напомним, в начале июня стало известно о конфликте на Арбате в Москве с участием историка Евгения Понасенкова. Сам публицист заявил, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом Понасенков обозвал его "грязным, брюхатым алкашом". Позже оказалось, что пострадавшего толкнул приятель историка Зарипов. В итоге мужчина — 55-летний генеральный директор юридической фирмы — попал в реанимацию.
*Включён в реестр СМИ-иноагентов.