"Брюхатым алкашом", устроившим "драку" с Понасенковым и его другом, оказался Дибров

Установлена личность прохожего, который напал на историка Евгения Понасенкова* и его друга в центре Москвы. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, им оказался 55-летний генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров.

По данным телеграм-канала, мужчину разыскивали родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек. Возле неё и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем юристом Рамисом Зариповым. Только сейчас родственники Диброва узнали, что он в больнице с черепно-мозговой травмой.