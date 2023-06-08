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8 июня, 12:51

"Брюхатым алкашом", устроившим "драку" с Понасенковым и его другом, оказался Дибров

Конфликтовавший с Понасенковым на Арбате прохожий оказался директором юрфирмы

<p>Олег Дибров, вступивший в конфликт с историком Евгением Понасенковым и его другом. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Олег Дибров, вступивший в конфликт с историком Евгением Понасенковым и его другом. Обложка © SHOT

Установлена личность прохожего, который напал на историка Евгения Понасенкова* и его друга в центре Москвы. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, им оказался 55-летний генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров.

По данным телеграм-канала, мужчину разыскивали родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек. Возле неё и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем юристом Рамисом Зариповым. Только сейчас родственники Диброва узнали, что он в больнице с черепно-мозговой травмой.

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Напомним, накануне сообщалось, что в отношении историка Евгения Понасенкова начата проверка после конфликта на Арбате. Отмечалось, что, по одной из версий, он ударил пьяного мужчину, после чего тот оказался в реанимации. Сам историк опроверг это, отметив, что инициатором конфликта стал как раз этот нетрезвый незнакомец — "грязный, брюхатый алкаш". При этом Понасенков уточнил, что его не задерживали. Также выяснилось, что толкнул мужчину 29-летний приятель историка, он назвал свои действия самообороной.

*Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Никита Никонов
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