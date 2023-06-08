"Брюхатым алкашом", устроившим "драку" с Понасенковым и его другом, оказался Дибров
Конфликтовавший с Понасенковым на Арбате прохожий оказался директором юрфирмы
Олег Дибров, вступивший в конфликт с историком Евгением Понасенковым и его другом. Обложка © SHOT
Установлена личность прохожего, который напал на историка Евгения Понасенкова* и его друга в центре Москвы. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, им оказался 55-летний генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров.
По данным телеграм-канала, мужчину разыскивали родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек. Возле неё и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем юристом Рамисом Зариповым. Только сейчас родственники Диброва узнали, что он в больнице с черепно-мозговой травмой.
Напомним, накануне сообщалось, что в отношении историка Евгения Понасенкова начата проверка после конфликта на Арбате. Отмечалось, что, по одной из версий, он ударил пьяного мужчину, после чего тот оказался в реанимации. Сам историк опроверг это, отметив, что инициатором конфликта стал как раз этот нетрезвый незнакомец — "грязный, брюхатый алкаш". При этом Понасенков уточнил, что его не задерживали. Также выяснилось, что толкнул мужчину 29-летний приятель историка, он назвал свои действия самообороной.
*Включён в реестр СМИ-иноагентов.