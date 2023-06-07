Приятель Понасенкова после "драки" в Москве назвал свои действия самообороной
Приятель блогера-иноагента Евгения Понасенкова* — 29-летний юрист Рамис Зарипов, — который толкнул мужчину на Арбате в Москве, заявил, что полицейские не нашли в его действиях никаких нарушений, признав их необходимой самообороной. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
"Это была самооборона", — сказал Зарипов.
Мужчину полицейские отпустили. В отдел их с Понасенковым не доставляли, беседовали на месте. Пострадавший сейчас находится в больнице.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что историка Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате. По одной из версий, знаменитый публицист якобы ударил пьяного мужчину. Согласно другой, приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.