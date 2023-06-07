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7 июня, 10:35

Приятель Понасенкова после "драки" в Москве назвал свои действия самообороной

Приятель блогера-иноагента Евгения Понасенкова* — 29-летний юрист Рамис Зарипов, — который толкнул мужчину на Арбате в Москве, заявил, что полицейские не нашли в его действиях никаких нарушений, признав их необходимой самообороной. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

"Это была самооборона", — сказал Зарипов.

Понасенков — о "драке" на Арбате: Увязался алкаш, грязный, брюхатый

Понасенков — о "драке" на Арбате: Увязался алкаш, грязный, брюхатый

Мужчину полицейские отпустили. В отдел их с Понасенковым не доставляли, беседовали на месте. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что историка Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате. По одной из версий, знаменитый публицист якобы ударил пьяного мужчину. Согласно другой, приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

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SHOT

Иван Косицын
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