Приятель Понасенкова после "драки" в Москве назвал свои действия самообороной

Приятель блогера-иноагента Евгения Понасенкова* — 29-летний юрист Рамис Зарипов, — который толкнул мужчину на Арбате в Москве, заявил, что полицейские не нашли в его действиях никаких нарушений, признав их необходимой самообороной. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

"Это была самооборона", — сказал Зарипов.

Мужчину полицейские отпустили. В отдел их с Понасенковым не доставляли, беседовали на месте. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что историка Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате. По одной из версий, знаменитый публицист якобы ударил пьяного мужчину. Согласно другой, приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.