Регион

Уведомления отключены

7 июня, 09:31

Понасенков — о "драке" на Арбате: Увязался алкаш, грязный, брюхатый

Историк Понасенков опроверг Лайфу сообщения о задержании за "драку" в Москве

<p>Евгений Понасенков. Фото © <a href="https://vk.com/photo-65853336_457255014?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk / Понасенков Евгений Николаевич</a></p>

Евгений Понасенков. Фото © Vk / Понасенков Евгений Николаевич

Историк и блогер-иноагент Евгений Понасенков* в беседе с Лайфом опроверг сообщения СМИ о задержании из-за драки на Арбате в Москве. Публицист уточнил, что весь конфликт произошёл из-за мужчины, который хамил ему и его приятелю.

"Я, как обычно, гулял в центре, фотографировался с поклонниками, увязался алкаш, он меня не узнал. Грязный, брюхатый, с бородой, волосы до плеч. Кричал, оскорблял, хамил, ну он любому бы хамил. Пытались оторваться как-то, он не давал прохода, и мой приятель его как-то толкнул, потом он, видимо, упал, потому что он пьяный. И, собственно, всё, вся история, ничего не случилось", — рассказал собеседник Лайфа.

Понасенков добавил, что с ним самим всё в порядке, он не задержан.

"Он меня не коснулся, я его не коснулся... Подъехали ребята полицейские, они со мной фотографировались, но какое задержание? Полицейские изумительные совершенно, все сразу сообразили!" — добавил историк.

Понасенков уехал в Италию и заверил, что "это не отъезд"

Понасенков уехал в Италию и заверил, что "это не отъезд"

Напомним, ранее СМИ сообщили, что историка Евгения Понасенкова* проверяют после конфликта на Арбате. По одной из версий, знаменитый публицист ударил пьяного мужчину, из-за чего тот оказался в реанимации.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Евгений Понасенков
  • Комментарии Лайфу
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров