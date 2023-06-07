Понасенков — о "драке" на Арбате: Увязался алкаш, грязный, брюхатый

Историк и блогер-иноагент Евгений Понасенков* в беседе с Лайфом опроверг сообщения СМИ о задержании из-за драки на Арбате в Москве. Публицист уточнил, что весь конфликт произошёл из-за мужчины, который хамил ему и его приятелю.

"Я, как обычно, гулял в центре, фотографировался с поклонниками, увязался алкаш, он меня не узнал. Грязный, брюхатый, с бородой, волосы до плеч. Кричал, оскорблял, хамил, ну он любому бы хамил. Пытались оторваться как-то, он не давал прохода, и мой приятель его как-то толкнул, потом он, видимо, упал, потому что он пьяный. И, собственно, всё, вся история, ничего не случилось", — рассказал собеседник Лайфа.

Понасенков добавил, что с ним самим всё в порядке, он не задержан.

"Он меня не коснулся, я его не коснулся... Подъехали ребята полицейские, они со мной фотографировались, но какое задержание? Полицейские изумительные совершенно, все сразу сообразили!" — добавил историк.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что историка Евгения Понасенкова* проверяют после конфликта на Арбате. По одной из версий, знаменитый публицист ударил пьяного мужчину, из-за чего тот оказался в реанимации.