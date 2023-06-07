Иноагента Понасенкова проверяют после драки на Арбате
Человек-мем Евгений Понасенков прежде не был замечен в драках. Фото © Facebook (принадлежит запрещённой в России и экстремистской корпорации Meta) / Ponasenkov
Публициста и историка Евгения Понасенкова* проверяют после конфликта на Арбате, передаёт "Рен-ТВ". По одной из версий, знаменитый блогер ударил пьяного мужчину, из-за чего тот оказался в реанимации.
По словам самого Понасенкова, которые приводят наши коллеги, историк гулял со своим знакомым по центру Москвы и фотографировался с поклонниками. В какой-то момент к ним подошёл неизвестный и начал всех оскорблять. Тогда приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.
Полиция проводит проверку по факту инцидента. Сам маэстро на звонок Лайфа не ответил.
Ранее Лайф рассказывал, как историк Понасенков станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом. После этого публицист побывал в гостях у комиков на шоу "Что было дальше" и сравнил их с бактериями и гнилью. А ещё Понасенков прославился благодаря умению отличить "стиль от дешёвки".
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.