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7 июня, 08:51

Иноагента Понасенкова проверяют после драки на Арбате

<p>Человек-мем Евгений Понасенков прежде не был замечен в драках. Фото © Facebook (принадлежит запрещённой в России и экстремистской корпорации Meta) / Ponasenkov </p>

Человек-мем Евгений Понасенков прежде не был замечен в драках. Фото © Facebook (принадлежит запрещённой в России и экстремистской корпорации Meta) / Ponasenkov

Публициста и историка Евгения Понасенкова* проверяют после конфликта на Арбате, передаёт "Рен-ТВ". По одной из версий, знаменитый блогер ударил пьяного мужчину, из-за чего тот оказался в реанимации.

По словам самого Понасенкова, которые приводят наши коллеги, историк гулял со своим знакомым по центру Москвы и фотографировался с поклонниками. В какой-то момент к ним подошёл неизвестный и начал всех оскорблять. Тогда приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Сам маэстро на звонок Лайфа не ответил.

Понасенков уехал в Италию и заверил, что "это не отъезд"

Понасенков уехал в Италию и заверил, что "это не отъезд"

Ранее Лайф рассказывал, как историк Понасенков станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом. После этого публицист побывал в гостях у комиков на шоу "Что было дальше" и сравнил их с бактериями и гнилью. А ещё Понасенков прославился благодаря умению отличить "стиль от дешёвки".

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Марина Калегина
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