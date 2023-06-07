Иноагента Понасенкова проверяют после драки на Арбате

Публициста и историка Евгения Понасенкова* проверяют после конфликта на Арбате, передаёт "Рен-ТВ". По одной из версий, знаменитый блогер ударил пьяного мужчину, из-за чего тот оказался в реанимации.

По словам самого Понасенкова, которые приводят наши коллеги, историк гулял со своим знакомым по центру Москвы и фотографировался с поклонниками. В какой-то момент к ним подошёл неизвестный и начал всех оскорблять. Тогда приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.