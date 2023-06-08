"Кричал, что убьёт": Понасенков подаст заявление на "алкаша" после "драки" на Арбате
Понасенков пообещал подать заявление на прохожего, которого толкнул его друг
Историк Евгений Понасенков. Обложка © VK / Понасенков Евгений Николаевич
Историк и блогер Евгений Понасенков* в беседе с SHOT заявил, что хочет призвать к ответственности прохожего, которого на Арбате в Москве толкнул его друг-юрист.
"Алкаш напал на нас, его откинул приятель. Алкаш постоянно кричал, что убьёт нас — громко и с матом. Замахивался, было дикое выражение лица", — заявил Понасенков.
Историк добавил, что планирует подать заявление в полицию и добиваться возбуждения уголовного дела по статье 119 УК "Угроза убийством". Что касается пострадавшего, он сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и всё ещё не очнулся. При этом документов с собой у мужчины не было. Личность до сих пор не установлена.
Напомним, накануне сообщалось, что в отношении историка Евгения Понасенкова начата проверка после конфликта на Арбате. Одна из версий гласила, что он ударил пьяного мужчину, после чего тот оказался в реанимации. Позже историк рассказал свою версию событий, отметив, что инициатором конфликта стал как раз этот нетрезвый незнакомец. При этом Понасенков уточнил, что его не задерживали. Также выяснилось, что толкнул мужчину приятель историка.
*Включён в реестр СМИ-иноагентов.