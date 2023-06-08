"Кричал, что убьёт": Понасенков подаст заявление на "алкаша" после "драки" на Арбате

Историк и блогер Евгений Понасенков* в беседе с SHOT заявил, что хочет призвать к ответственности прохожего, которого на Арбате в Москве толкнул его друг-юрист.

"Алкаш напал на нас, его откинул приятель. Алкаш постоянно кричал, что убьёт нас — громко и с матом. Замахивался, было дикое выражение лица", — заявил Понасенков.

Историк добавил, что планирует подать заявление в полицию и добиваться возбуждения уголовного дела по статье 119 УК "Угроза убийством". Что касается пострадавшего, он сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и всё ещё не очнулся. При этом документов с собой у мужчины не было. Личность до сих пор не установлена.