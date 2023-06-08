Камеры сняли, как Понасенков "летящей" походкой покидает место "драки" с "алкашом"-гендиректором

Историк Евгений Понасенков* со своей фирменной походкой попал на камеры наблюдения сразу после "драки" с "грязным, брюхатым алкашом" на Арбате в центре Москвы. Видео публикует SHOT.

Камеры сняли Евгения Понасенкова после "драки" в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Как видно на кадрах, сразу после инцидента блогер вместе с другом — 29-летним юристом Рамисом Зариповым — поспешили скрыться. Вот только место происшествия они покидали не как преступники, а буквально с гордо поднятой головой. Вероятно, правоохранители, просматривая записи с камеры, сразу заметили шаги цапли Понасенкова и его лебединую осанку.

Пострадавший, которым оказался 55-летний генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров, упал без сознания, пробив голову об асфальт. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, накануне стало известно о конфликте на Арбате с участием историка Евгения Понасенкова. По одной из версий, сам маэстро ударил пьяного мужчину, после чего тот оказался в реанимации. Однако историк назвал это враньём и заявил, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом Понасенков обозвал его "грязным, брюхатым алкашом". Оказалось, что пострадавшего толкнул приятель историка Зарипов. Сам он заявил, что расценивает свои действия как самооборону. Также удалось установить личность "алкаша".