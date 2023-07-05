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5 июля, 15:50

МВД завело административное дело о пропаганде наркотиков на рэпера Kizaru

<p>Kizaru. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kizaru7/3203" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kizaru Family</a></p>

Kizaru. Обложка © Telegram / Kizaru Family

МВД возбудило в отношении рэпера Kizaru (Олег Нечипоренко) административное дело за пропаганду наркотиков. Проверка творчества исполнителя началась после обращения главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной.

Согласно сообщению Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, речь идёт о части 1,1 статьи 6,13, санкция которой предусматривает штраф в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей.

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К слову, Мизулина просила также проверить на пропаганду запрещённых веществ рэперов Кишлака (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин). Обращение она отправила в СКР, МВД и Генпрокуратуру.

Андрей Бражников
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