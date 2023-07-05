МВД завело административное дело о пропаганде наркотиков на рэпера Kizaru

МВД возбудило в отношении рэпера Kizaru (Олег Нечипоренко) административное дело за пропаганду наркотиков. Проверка творчества исполнителя началась после обращения главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной.

Согласно сообщению Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, речь идёт о части 1,1 статьи 6,13, санкция которой предусматривает штраф в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей.