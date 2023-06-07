Мизулина попросила проверить трёх рэперов на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в СКР, МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверки в отношении трёх российских исполнителей на пропаганду запрещённых веществ. Речь идёт о рэперах Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлаке (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин).

"В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлаком, Big Baby Tape сегодня нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

При этом глава ЛБИ отметила, что сегодня многие молодые исполнители стали отказываться от деструктивного контента, полностью изменяя подачу своего материала. По словам Мизулиной, такая тенденция будет набирать обороты и свидетельствует о позиции сильного человека.