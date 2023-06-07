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7 июня, 17:39

Мизулина попросила проверить трёх рэперов на пропаганду наркотиков

Мизулина попросила проверить Kizaru, Тейпа и Кишлака на пропаганду наркотиков

<p>Кишлак (слева), Kizaru (посередине) и Big Baby Tape (справа). Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/big_baby_tape_hoodrich_tales/1048" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Big Baby Tape </a>/ <a href="https://t.me/kizaru7/3203" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kizaru Family</a> / <a href="https://t.me/kishlak_family/4197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кишлак</a></p>

Кишлак (слева), Kizaru (посередине) и Big Baby Tape (справа). Обложка © Telegram / Big Baby Tape / Kizaru Family / Кишлак

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в СКР, МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверки в отношении трёх российских исполнителей на пропаганду запрещённых веществ. Речь идёт о рэперах Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлаке (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин).

"В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлаком, Big Baby Tape сегодня нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

При этом глава ЛБИ отметила, что сегодня многие молодые исполнители стали отказываться от деструктивного контента, полностью изменяя подачу своего материала. По словам Мизулиной, такая тенденция будет набирать обороты и свидетельствует о позиции сильного человека.

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Ранее Лайф сообщал, что Мизулина призвала прекратить травлю солиста "Трёх дней дождя", сорвавшего концерт. Продюсер группы уже объявил о закрытии проекта на неопределённый срок. После фиаско в Екатеринбурге солисту Глебу Викторову предстоит лечение.

Наталья Исакова
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