Группу "Три дня дождя" закрыли после ЧП на концерте в Екатеринбурге
Мизулина призвала прекратить травлю солиста "Трёх дней дождя", сорвавшего концерт
Травлю сорвавшего концерт солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова необходимо прекратить. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Продюсер коллектива объявил о временном закрытии проекта.
"Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да ещё и по фото и видео", — написала она в своём телеграм-канале.
Мизулина считает, что артисту требуется лечение. По её мнению, ему нужно извиниться за сорванный в Екатеринбурге концерт и вернуть деньги за билеты всем, кто этого потребует. Мизулина добавила, что артист не должен вести себя таким образом на выступлениях, — в случае опьянения концерт необходимо отменять.
После инцидента в Екатеринбурге проект "Три дня дождя " будет закрыт на неопределённый срок. Все запланированные концерты отменили. Об этом рассказал продюсер группы в телеграм-канале лейбла IZBA. Он отметил, что у артиста частые панические атаки и проблемы с психикой.
Продюсер также опроверг слухи о том, что Викторов якобы употреблял запрещённые вещества перед концертом. По его словам, вокалист немного выпил и был в нормальном состоянии до выступления. Медиаменеджер предполагает, что у солиста группы могла перестать работать печень или начались проблемы с психикой, поэтому он не мог стоять на сцене.
"Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье", — сказано в сообщении лейбла.
Ранее Лайф писал о том, что солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге из-за неадекватного состояния.
ТАСС / Евгений Стукалин