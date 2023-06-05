Группу "Три дня дождя" закрыли после ЧП на концерте в Екатеринбурге

Травлю сорвавшего концерт солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова необходимо прекратить. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Продюсер коллектива объявил о временном закрытии проекта.

"Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да ещё и по фото и видео", — написала она в своём телеграм-канале.

Мизулина считает, что артисту требуется лечение. По её мнению, ему нужно извиниться за сорванный в Екатеринбурге концерт и вернуть деньги за билеты всем, кто этого потребует. Мизулина добавила, что артист не должен вести себя таким образом на выступлениях, — в случае опьянения концерт необходимо отменять.

После инцидента в Екатеринбурге проект "Три дня дождя " будет закрыт на неопределённый срок. Все запланированные концерты отменили. Об этом рассказал продюсер группы в телеграм-канале лейбла IZBA. Он отметил, что у артиста частые панические атаки и проблемы с психикой.

Продюсер также опроверг слухи о том, что Викторов якобы употреблял запрещённые вещества перед концертом. По его словам, вокалист немного выпил и был в нормальном состоянии до выступления. Медиаменеджер предполагает, что у солиста группы могла перестать работать печень или начались проблемы с психикой, поэтому он не мог стоять на сцене.

"Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье", — сказано в сообщении лейбла.