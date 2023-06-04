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4 июня, 18:49

Солист Quest Pistols и автор хита "Я устал" рухнул со сцены на концерте в Молдавии

Солист украинской группы Quest Pistols рухнул со сцены на концерте в Кишинёве

Солист украинской группы Quest Pistols свалился со сцены прямо на фанатов во время выступления в ночном клубе в столице Молдавии. Видео с моментом падения появилось в социальных сетях.

Солист Quest Pistols во время концерта свалился со сцены на фанатов. Видео © Twitter / @its_maria012

На кадрах видно, что певец во время исполнения песни танцевал, а потом подошёл к краю сцены и опустился на колено. В какой-то момент он потерял равновесие и вниз головой упал прямо на фанатов, свалив несколько стробоскопов. Получил ли музыкант травмы, неизвестно.

Quest Pistols — украинский музыкальный коллектив, дебютировавший в 2007 году на телепроекте "Шанс" и набравший популярность после релиза песни "Я устал".

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Twitter / @its_maria012

Ирина Фальке
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