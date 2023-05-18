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18 мая, 16:05

"У меня здесь всё": Миша Марвин впервые высказался о возвращении в Россию

Вернувшийся из ОАЭ в Россию Марвин заявил, что в Москве у него всё

<p>Миша Марвин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/marvinmisha15?z=photo-78737505_457247164/wall10672635_4959" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Миша Марвин</a></p>

Миша Марвин. Обложка © VK / Миша Марвин

Украинский певец Миша Марвин впервые высказался о своём возвращении в Россию. В прошлом году исполнитель хита "Перемотай" отправился в ОАЭ в поисках новых площадок и признания, но хватило артиста только на несколько месяцев.

"Почему я должен не возвращаться в Москву, если я 11 лет здесь живу, работаю? У меня здесь всё. Я не говорил, что не вернусь", — сказал 33-летний Марвин в интервью "Главному вопросу".

Певец объяснил, в чём была причина его конфликта с Black Star. По версии артиста, между российским лейблом и Марвином произошло банальное недопонимание. Вскоре Миша и гендиректор Black Star Пашу (Павел Курьянов) смогли обсудить острые темы при личной встрече. В итоге Марвин сохранил за собой право выступать под прежним псевдонимом, а также исполнять свои песни, но теперь он сам платит команде музыкантов, которые работают над его альбомами.

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Наталья Исакова
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