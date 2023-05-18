"У меня здесь всё": Миша Марвин впервые высказался о возвращении в Россию

Украинский певец Миша Марвин впервые высказался о своём возвращении в Россию. В прошлом году исполнитель хита "Перемотай" отправился в ОАЭ в поисках новых площадок и признания, но хватило артиста только на несколько месяцев.

"Почему я должен не возвращаться в Москву, если я 11 лет здесь живу, работаю? У меня здесь всё. Я не говорил, что не вернусь", — сказал 33-летний Марвин в интервью "Главному вопросу".

Певец объяснил, в чём была причина его конфликта с Black Star. По версии артиста, между российским лейблом и Марвином произошло банальное недопонимание. Вскоре Миша и гендиректор Black Star Пашу (Павел Курьянов) смогли обсудить острые темы при личной встрече. В итоге Марвин сохранил за собой право выступать под прежним псевдонимом, а также исполнять свои песни, но теперь он сам платит команде музыкантов, которые работают над его альбомами.