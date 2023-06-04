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4 июня, 20:37

Пьяный солист группы "Три дня дождя" Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге из-за неадекватного состояния. Судя по видеозаписи с мероприятия, которую публикует kp.ru, он вышел на сцену пьяным.

Солист группы "Три дня дождя" сорвал концерт в Екатеринбурге. Видео © t.me / Комсомольская правда – Екатеринбург

Концерт проходил 4 июня на летней площадке "Телеклуба". По словам зрителей, 27-летний Викторов с трудом стоял на ногах и держал микрофон. В середине концерта он упал и пытался петь лёжа. Пришлось подключиться персоналу, поднять артиста и увести со сцены.

Организаторы пообещали, что группа даст ещё один концерт в Екатеринбурге и все билеты будут действительны.

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Ранее Лайф писал, что солист Quest Pistols и автор хита "Я устал" рухнул со сцены на концерте в Молдавии. Он потерял равновесие и упал вниз головой прямо на фанатов, свалив несколько стробоскопов.

Обложка ©

Кадр из видео t.me / Комсомольская правда – Екатеринбург

Лариса Сафронова
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