Пьяный солист группы "Три дня дождя" Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге из-за неадекватного состояния. Судя по видеозаписи с мероприятия, которую публикует kp.ru, он вышел на сцену пьяным.

Солист группы "Три дня дождя" сорвал концерт в Екатеринбурге. Видео © t.me / Комсомольская правда – Екатеринбург

Концерт проходил 4 июня на летней площадке "Телеклуба". По словам зрителей, 27-летний Викторов с трудом стоял на ногах и держал микрофон. В середине концерта он упал и пытался петь лёжа. Пришлось подключиться персоналу, поднять артиста и увести со сцены.

Организаторы пообещали, что группа даст ещё один концерт в Екатеринбурге и все билеты будут действительны.