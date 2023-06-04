Галкин попытался запретить зрителям снимать концерт в Турции, но ничего не вышло

Юморист Максим Галкин* перед своим "совершенно секретным" концертом в турецкой Анталье, который состоялся накануне, очень долго требовал от зрителей не снимать его выступление. Якобы за это концертный зал может оштрафовать организаторов. Каждый раз, когда артист видел у кого-то в руке телефон, он просил срочно его убрать, сообщает SHOT.

Галкин пытается запретить зрителям снимать свой концерт в Турции. Видео © SHOT

"У зала есть жёсткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там штрафные санкции на наших организаторов [наложили]. А организаторы, между прочим, с Украины", — говорил Галкин на концерте.

По данным телеграм-канала, просьбы комика к зрителям имеют другие причины. Ранее стало известно, что он пытается удалить из Сети видео своих антироссийских высказываний из-за сильного падения доходов. На концерты шоумена едва ли продаётся половина билетов. Вот и зал в Анталье был заполнен лишь на 50%.

При этом Галкин продолжает шутить об СВО и высмеивать своих бывших коллег, оставшихся в России. Так, например, муж Аллы Пугачёвой уверяет, что дроны, атаковавшие Москву, не тронули его замок в Грязи, потому что там "аура хорошая", а также говорит, что Александра Лукашенко пытались заменить на двойника, чтобы Белоруссия приняла активное участие в СВО. Филиппа Киркорова Галкин называет геем, ищущим сексуального убежища.