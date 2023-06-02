В Госдуме пообещали сделать "интересной" жизнь Галкина и других личностей, оскорбляющих РФ

Председатель Комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская пообещала делать жизнь личностей, которые оскорбляют Россию, "интересной" и полной борьбы. Так она прокомментировала отказ суда снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента.

"Со своей стороны обещаю и дальше вносить законотворческие предложения, которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, интересной, незабываемой, полной борьбы и труда. Бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда", — написала Ямпольская в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, отрицательное для Галкина решение суда было предсказуемым. В этом, подчеркнула депутат, не было ни малейшего сомнения.