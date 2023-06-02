В Госдуме пообещали сделать "интересной" жизнь Галкина и других личностей, оскорбляющих РФ
Депутат Ямпольская пообещала делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы
Максим Галкин. Обложка © LIFE / Владимир Суворов
Председатель Комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская пообещала делать жизнь личностей, которые оскорбляют Россию, "интересной" и полной борьбы. Так она прокомментировала отказ суда снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента.
"Со своей стороны обещаю и дальше вносить законотворческие предложения, которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, интересной, незабываемой, полной борьбы и труда. Бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда", — написала Ямпольская в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, отрицательное для Галкина решение суда было предсказуемым. В этом, подчеркнула депутат, не было ни малейшего сомнения.
Напомним, телеведущего и комика Максима Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Галкин с этим не согласился и 15 мая подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Многие другие медийные лица с этим статусом тоже пробуют оспорить вердикт Минюста в судах, но тоже безуспешно. Так, суд отказал блогеру Илье Варламову* и шоумену Семёну Слепакову* снять с них статус иноагентов.
* Признаны иностранными агентами.