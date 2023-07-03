"Обдолбались наркотой": Подростков увезли на скорой в больницу с концерта рэпера Кишлака в Москве

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения доставили в больницу с концерта рэпера Кишлака (Максим Фисенко) в Москве 2 июля.

Обстановка на концерте рэпера Кишлака в Москве. Видео © t.me / ekaterina_mizulina

"Подписчики рассказывают о большом количестве подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на концерте исполнителя Кишлака в Москве. Всех увозили на скорой", — сообщила в своём Telegram-канале общественный деятель и опубликовала кадры, на которых — "обдолбанные наркотой" фанаты певца.

Согласно её сведениям, после выступления рэпера началась давка, по каким-то причинам организаторы отказывались выпускать зрителей из зала. Мизулина призвала глав всех регионов, где Кишлак собирается выступать, принять меры по предотвращению ситуаций, опасных для жизни и здоровья подростков.