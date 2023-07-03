Регион

Уведомления отключены

3 июля, 11:34

"Обдолбались наркотой": Подростков увезли на скорой в больницу с концерта рэпера Кишлака в Москве

Мизулина: Нескольких подростков забрали в больницу с концерта Кишлака в Москве

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения доставили в больницу с концерта рэпера Кишлака (Максим Фисенко) в Москве 2 июля.

Обстановка на концерте рэпера Кишлака в Москве. Видео © t.me / ekaterina_mizulina

"Подписчики рассказывают о большом количестве подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на концерте исполнителя Кишлака в Москве. Всех увозили на скорой", сообщила в своём Telegram-канале общественный деятель и опубликовала кадры, на которых — "обдолбанные наркотой" фанаты певца.

Согласно её сведениям, после выступления рэпера началась давка, по каким-то причинам организаторы отказывались выпускать зрителей из зала. Мизулина призвала глав всех регионов, где Кишлак собирается выступать, принять меры по предотвращению ситуаций, опасных для жизни и здоровья подростков.

Суд запретил ряд песен рэпера Scally Milano из-за пропаганды наркотиков

Суд запретил ряд песен рэпера Scally Milano из-за пропаганды наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета также напомнила, что обратилась в СКР, МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверки в отношении рэпера на пропаганду запрещённых веществ.

Обложка ©

t.me / ekaterina_mizulina

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров