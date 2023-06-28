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28 июня, 08:17

Суд запретил ряд песен рэпера Scally Milano из-за пропаганды наркотиков

<p>Scally Milano. Обложка © <a href="https://vk.com/scallymilano?z=photo-186708583_457239891/photos-186708583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Scallymilano</a></p>

Scally Milano. Обложка © VK / Scallymilano

Василеостровский районный суд вынес решение о блокировке в России четырнадцати ссылок на песни рэпера Scally Milano, в которых содержится пропаганда употребления наркотических веществ. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора о признании информации, размещённой в сети интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", — говорится в тексте сообщения.

Изначально в прокуратуру обратилась россиянка, которая попросила проверить треки "Одержим", "Два", "Сделать это" и другие. По её словам, там нет возрастных цензов, а исполнитель открыто призывает к аморальному поведению. Экспертиза доказала, что в текстах песен действительно есть упоминание о наркотиках в позитивном ключе.

Суд поддержал иск прокуратуры и обратил внимание, что Scally Milano "позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков". Всё это может заставить поклонников последовать примеру музыканта, отмечается в решении.

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При этом ранее сообщалось, что Scally Milano убрал из песен упоминания о наркотиках. Утверждалось, что это первый подобный прецедент в российской истории.

Татьяна Миссуми
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