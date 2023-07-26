СССР — время серпа и молота, где среди отголосков коммунистических идеалов цвела настоящая любовь. В разгар составления планов на пятилетку, очередей за колбасой и прочих тягот советской жизни девушкам нужно было ещё успеть найти идеального спутника. Того самого принца, который бы соответствовал всем критериям и девичьим мечтам. Вот семь типов завидных холостяков, за которыми охотились все девушки СССР.

1. Военнослужащий

Советских женщин притягивали, будто магнитом, военнослужащие. Да, с младшим лейтенантом хотела потанцевать не только Ирина Аллегрова. Эти статные мужчины в форме очаровывали девушек с первого взгляда, и на то были веские причины. Во-первых, они имели отличную физическую подготовку, что, конечно же, пригодится в постели. Во-вторых, у вояк были довольно высокие по тем временам зарплаты. Иногда ребят отправляли в командировку за границу вместе с жёнами. Как можно устоять перед очарованием человека, шагающего в ритме любви?

2. Мажоры

Какие парни считались завидными женихами для советских девушек. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Не оставались без внимания советских женщин и, так называемые, мажоры. Их родители занимали значимые посты, открывающие для своих сыновей любые двери. Такие парни были вершиной советской иерархии и мечтой бесчисленных девушек. Благодаря браку с мажором можно было отдыхать на его даче и ездить на разных машинах. Ещё перепадали путёвки в лучшие дома отдыха и дефицитные товары. Только вот из-за изобилия женщин таких парней довести до загса было практически нереально.

3. С пропиской в Москве или Ленинграде

Отдельное место в сердцах многих советских девушек того времени занимали мужчины с пропиской в Москве или Ленинграде. Особенно браком с такими молодыми людьми горели иногородние студентки. Ведь замужество помогало девушкам не возвращаться в свои провинциальные городишки и колхозы, а наслаждаться жизнью в столицах.

4. Спортсмен

Спортсмены покоряли советских женщин хорошей физической формой и перспективами. Фото © ТАСС / Борис Капнин, Альберт Симановский

Престижно было выходить замуж и за спортсмена. Советских женщин привлекали кубики, бицепсы и трицепсы — ведь хорошая физическая форма служила гарантом здоровья будущих детей. Успешные культуристы выезжали за рубеж на Олимпиады, а некоторым досрочно выдавали квартиры и предоставляли различные льготы. Не жизнь, а сказка!

5. Работник торговли

Спросом у советских дам пользовались также работники торговли. Достать что-либо в те времена было очень непросто, а эти люди точно знали, где можно достать дефицитные продукты — с таким мужчиной точно не пропадёшь.

6. Гитарист

Каких парней любили девушки в СССР: молодые люди с гитарами пользовались высоким спросом. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Несколько душераздирающих песен — и она твоя. В СССР гитара была наиболее популярным и бюджетным музыкальным инструментом. Молодой человек, умеющий играть на струнах, сразу становился центром притяжения многих романтических натур. Бывало, за таких завидных холостяков боролись сразу несколько девушек.

7. Иностранец

Брак с иностранцем в СССР был мечтой многих женщин. Для дам такие мужчины казались чем-то таинственным и неизведанным. К тому же в Союзе и с ними тоже был дефицит. Соблазнить американца или француза было практически невозможным, зато уроженцы африканских и азиатских стран оказывались вполне себе доступными. Самая настоящая удача для девушки того времени — это знакомство с работником иностранной дипмиссии или учёным. Помимо возможности уехать к мужу на родину женщин привлекала их непохожесть на советских мужчин.