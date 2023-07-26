Идём к Богородице и Матроне: Перед какими иконами нужно молиться, если не удаётся зачать ребёнка

Многие православные пары, переживающие проблему зачатия ребёнка, не теряют надежды и обращаются за помощью к Богу. Иерей РПЦ Константин Мальцев рассказал, какие святые помогают в этом, но в каких случаях молитвы будет недостаточно.

"Безусловно, в молитве о рождении ребёнка обращаемся к Господу. Если говорим о Божией Матери, то читается обычный акафист перед иконами Божией Матери "Помощница в родах", "Феодоровская", "Млекопитательница". Можно обращаться к Матроне Московской и, к примеру, Серафиму Саровскому", — рассказал священник интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Однако иногда молитвы недостаточно, поэтому супругам приходится полностью пересмотреть свою жизнь. Иерей отметил, что об этом говорит опыт многих пар, которые обращались к нему за духовной помощью и смогли наконец родить ребёнка.

"Нужно исповедоваться, причащаться, а порой даже кардинально менять свою жизнь", — пояснил священнослужитель.