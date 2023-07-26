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26 июля, 14:20

Эксперт оценил преимущества для россиян от безвиза с Китаем

Эксперт Голов заявил, что китайцам выгоднее введение безвизового режима с РФ

Безвизовое пересечение границ между Россией и КНР будет выгоднее для китайцев, так как россияне и раньше не сталкивались с трудностями в подобном вопросе, лишь бы цена турпутёвок оставалась разумной. Об этом сказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Положение будет привлекательнее для приёма китайских граждан в России. Для россиян же и раньше было не так сложно получить визу. Сейчас это всё перейдёт в электронный вид", — объяснил он.

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Напомним, в феврале 2023 года Правительство Китая разрешило посещать другие страны организованным туристическим группам, одобрив список из 20 стран. Недавно уточнялось, что Пекин и Москва планируют возобновить безвизовые групповые поездки. Решение будет реализовано в ближайшее время.

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ТАСС / Андрей Махонин

Татьяна Миссуми
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