Эксперт оценил преимущества для россиян от безвиза с Китаем
Эксперт Голов заявил, что китайцам выгоднее введение безвизового режима с РФ
Безвизовое пересечение границ между Россией и КНР будет выгоднее для китайцев, так как россияне и раньше не сталкивались с трудностями в подобном вопросе, лишь бы цена турпутёвок оставалась разумной. Об этом сказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Положение будет привлекательнее для приёма китайских граждан в России. Для россиян же и раньше было не так сложно получить визу. Сейчас это всё перейдёт в электронный вид", — объяснил он.
Напомним, в феврале 2023 года Правительство Китая разрешило посещать другие страны организованным туристическим группам, одобрив список из 20 стран. Недавно уточнялось, что Пекин и Москва планируют возобновить безвизовые групповые поездки. Решение будет реализовано в ближайшее время.
ТАСС / Андрей Махонин