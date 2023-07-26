Эксперт оценил преимущества для россиян от безвиза с Китаем

Безвизовое пересечение границ между Россией и КНР будет выгоднее для китайцев, так как россияне и раньше не сталкивались с трудностями в подобном вопросе, лишь бы цена турпутёвок оставалась разумной. Об этом сказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов в беседе с радио "Комсомольская правда".