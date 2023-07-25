Ушаков: Путин намерен посетить Китай в октябре
Президент РФ Владимир Путин намерен посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Он заявил журналистам, что Путин получил приглашение посетить в октябре форум "Один пояс — один путь" в Китае и намерен полететь туда.
Напомним, ещё в марте Си Цзиньпин, находясь в Москве, пригласил президента РФ посетить в этом году Китай. Также приглашение получил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Визит предполагается приурочить к мероприятию "Один пояс — один путь". Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Китай сейчас находится "на повестке дня", сроки ещё определяются.
Kremlin.ru