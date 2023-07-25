Ушаков: Путин намерен посетить Китай в октябре

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он заявил журналистам, что Путин получил приглашение посетить в октябре форум "Один пояс — один путь" в Китае и намерен полететь туда.