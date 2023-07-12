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12 июля, 09:34

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

Песков заявил, что визит Путина в Китай "на повестке дня"

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай сейчас находится "на повестке дня" Кремля, сроки ещё определяются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики российско-китайских отношений", — отметил он.

Песков напомнил о недавнем визите в Москву председателя КНР. В Пекине также планируются контакты на высшем уровне.

"Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы. Диалог на самых различных уровнях продолжается. Валентина Матвиенко в этим дни в Китае насыщенный по содержанию визит осуществила. На повестке дня и визит Владимира Путина, со сроками определимся", — сказал Песков.

Говоря о повестке дня переговоров Китая и России на высшем уровне, он отметил, что первая тема — это двустоорннее торгово-экономическео сотрудничество. Также важен обмен мнениями по ситации в мире.

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"И конечно, основываясь на схожести видения сути международжных отношений, необходимых качеств международных отношений между Москвой и Пекином, у нас весьма хорошие перспективы для дальнешйего обсуждения и конструтивного взаимодействия, которое никогда не было и не направлено против третьих стран", — сказал Песков.

Напомним, 11 июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готовится к приезду в октябре президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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