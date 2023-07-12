Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай сейчас находится "на повестке дня" Кремля, сроки ещё определяются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики российско-китайских отношений", — отметил он.

Песков напомнил о недавнем визите в Москву председателя КНР. В Пекине также планируются контакты на высшем уровне.

"Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы. Диалог на самых различных уровнях продолжается. Валентина Матвиенко в этим дни в Китае насыщенный по содержанию визит осуществила. На повестке дня и визит Владимира Путина, со сроками определимся", — сказал Песков.

Говоря о повестке дня переговоров Китая и России на высшем уровне, он отметил, что первая тема — это двустоорннее торгово-экономическео сотрудничество. Также важен обмен мнениями по ситации в мире.

"И конечно, основываясь на схожести видения сути международжных отношений, необходимых качеств международных отношений между Москвой и Пекином, у нас весьма хорошие перспективы для дальнешйего обсуждения и конструтивного взаимодействия, которое никогда не было и не направлено против третьих стран", — сказал Песков.