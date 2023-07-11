Си Цзиньпин анонсировал скорый визит Путина в Китай
Сенатор Денисов: Си Цзиньпин заявил, что ждёт визита Путина в Китай в октябре
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готовится к приезду в октябре президента РФ Владимира Путина. Об этом, как заявил сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов, лидер Китая объявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме "Один пояс — один путь", — приводит ТАСС слова Денисова.
Напомним, ранее после недавнего визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в Кремле отмечали, что согласовывают с Пекином ответный визит президента РФ Владимира Путина в Китай.
kremlin.ru