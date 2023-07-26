Решетников: Безвизовый туристический обмен между РФ и Китаем начнётся "со дня на день"

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, когда между Россией и Китаем будет введён безвизовый туристический обмен. По его словам, это случится уже в скором времени, "со дня на день".

"Планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены — и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", — сказал он в ходе совещания по развитию туризма с главой кабмина Михаилом Мишустиным.