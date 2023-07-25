Россияне назвали три страны, в которые боятся ехать больше всего

Большинство россиян, а именно 28%, боятся лететь в другие страны из-за появления нового вируса в месте назначения. Как сообщили Лайфу представители компании "Группа Ренессанс страхование" и Ozon Travel, чаще всего о вирусах говорили жители Красноярска (39%).

А вот 21% респондентов опасается путешествий из-за возможных сложностей с возвращением обратно в Россию. Больше всего за это беспокоятся москвичи — 33%. Негативное отношение со стороны местных жителей волнует 11% опрошенных, а особенно жителей Перми — 29%.

Наиболее безопасными странами для путешествий россияне считают Мальдивы , Сейшелы и ОАЭ. Фото © Unsplash

Наиболее безопасными странами 71% россиян назвал Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ — по 68%. Что касается предпочтений, то у поколения 41–50 лет в числе любимых государств превалирует Аргентина (65%), у миллениалов — Болгария (70%), а у зумеров — Кипр (64%). Самыми опасными направлениями считаются США (53%), Франция (49%), Мексика (48%), Индия (47%), а также Тунис (47%).

Как выяснили специалисты, 80% россиян заботятся и о собственной безопасности накануне поездки. Так, 25% прививаются от болезней и инфекций, 15% снимают копии документов, другие 15% заранее знакомятся с культурными обычаями страны. Также 11% составляют маршруты передвижения по стране, 9% берут с собой множество лекарств, а 5% оформляют страховой полис с защитой от рисков.

Больше всего россияне боятся поездок в США, Францию, Мексику, Индию и Тунис. Фото © Unsplash

По данным опроса, 8 из 10 пользователей Ozon Travel этим летом выбрали внутренние направления. В пятёрку наиболее популярных вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, а также Минеральные Воды. Эти места были названы наиболее безопасными, а также имеющими все условия для комфортного отдыха. В числе привлекательных зарубежных стран оказались Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

"Данные "Группы Ренессанс страхование" подтверждают, что путешественники стали более осторожными. Об этом говорит рост спроса на расширенную страховую защиту путешественников. Туристы на 9% чаще, чем в доковидном 2019 году, оформляют дополнительные опции защиты. Растут также и объёмы страхования от несчастных случаев, багажа, а также от отмены поездки", — подчеркнул управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Артём Искра.

В онлайн-опросе участвовало более 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.