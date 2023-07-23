"Такая чистая природа!": Испанский тренер "Спартака" остался в восторге после отпуска в России

"Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города", — сказал Абаскаль в интервью, опубликованном на сайте московского клуба.