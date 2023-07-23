"Такая чистая природа!": Испанский тренер "Спартака" остался в восторге после отпуска в России
Тренер "Спартака" Абаскаль: Провёл отпуск с семьёй в РФ, нам очень понравилось
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль рассказал, что провёл отпуск в России. Испанский специалист вместе с семьёй отдыхал в месте, расположенном в 70 километрах от стадиона красно-белых.
"Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города", — сказал Абаскаль в интервью, опубликованном на сайте московского клуба.
Тренер добавил, что обязательно повторит подобный отдых. Он также положительно высказался о России и Москве. Так, наставник "Спартака" назвал столицу РФ невероятно комфортным для жизни городом.
Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В прошлом сезоне РПЛ клуб финишировал на третьем месте. Контракт испанца с российским клубом рассчитан до 2025 года.
Напомним, в апреле главный тренер "Спартака" женился в Москве и сделал фото с супругой на Красной площади. Позже у пары появился ребёнок, малыша назвали испанско-русским именем — Гильермо Николай.
T.me / fcsmtg