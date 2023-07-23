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23 июля, 07:14

"Такая чистая природа!": Испанский тренер "Спартака" остался в восторге после отпуска в России

Тренер "Спартака" Абаскаль: Провёл отпуск с семьёй в РФ, нам очень понравилось

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль рассказал, что провёл отпуск в России. Испанский специалист вместе с семьёй отдыхал в месте, расположенном в 70 километрах от стадиона красно-белых.

"Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города", — сказал Абаскаль в интервью, опубликованном на сайте московского клуба.

Стали известны планы главного тренера "Спартака" после отпуска

Стали известны планы главного тренера "Спартака" после отпуска

Тренер добавил, что обязательно повторит подобный отдых. Он также положительно высказался о России и Москве. Так, наставник "Спартака" назвал столицу РФ невероятно комфортным для жизни городом.

Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В прошлом сезоне РПЛ клуб финишировал на третьем месте. Контракт испанца с российским клубом рассчитан до 2025 года.

Напомним, в апреле главный тренер "Спартака" женился в Москве и сделал фото с супругой на Красной площади. Позже у пары появился ребёнок, малыша назвали испанско-русским именем — Гильермо Николай.

Обложка ©

T.me / fcsmtg

Иван Косицын
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