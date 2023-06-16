Стали известны планы главного тренера "Спартака" после отпуска
Агент Абаскаля заявил, что тренер вернётся в "Спартак" после отпуска
Гильермо Абаскаль. Обложка © t.me / ФК "Спартак-Москва"
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль планирует вернуться к работе в клубе после отпуска. Об этом заявил его агент Тим Мешедер.
"У Абаскаля всё хорошо в "Спартаке", сейчас он в отпуске, а в конце месяца мы начнём всё сначала", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".
Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года и финишировал на третьем месте в завершившемся сезоне РПЛ. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее Лайф рассказывал, что в "Спартаке" не стали опровергать слухи об уходе генерального директора Евгения Мележикова. Его судьба решится на заседании совета директоров, на котором будут подведены итоги сезона.