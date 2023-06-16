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16 июня, 00:51

Стали известны планы главного тренера "Спартака" после отпуска

Агент Абаскаля заявил, что тренер вернётся в "Спартак" после отпуска

<p>Гильермо Абаскаль. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/fcsmtg/7450" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Гильермо Абаскаль. Обложка © t.me / ФК "Спартак-Москва"

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль планирует вернуться к работе в клубе после отпуска. Об этом заявил его агент Тим Мешедер.

"У Абаскаля всё хорошо в "Спартаке", сейчас он в отпуске, а в конце месяца мы начнём всё сначала", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

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Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года и финишировал на третьем месте в завершившемся сезоне РПЛ. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в "Спартаке" не стали опровергать слухи об уходе генерального директора Евгения Мележикова. Его судьба решится на заседании совета директоров, на котором будут подведены итоги сезона.

Артур Лапсаков
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