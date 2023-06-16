Стали известны планы главного тренера "Спартака" после отпуска

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль планирует вернуться к работе в клубе после отпуска. Об этом заявил его агент Тим Мешедер.

"У Абаскаля всё хорошо в "Спартаке", сейчас он в отпуске, а в конце месяца мы начнём всё сначала", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".