Тренер "Спартака" рассказал, какое неожиданное имя выбрал для сына
Главный тренер "Спартака" Абаскаль: Назвал сына испанско-русским именем
Гильермо Абаскаль с сыном. Обложка © VK / ФК "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал новорождённого сына испанско-русским именем — Гильермо Николай. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча 29-го тура РПЛ с "Пари НН" (0:0).
"Думаю, это правильно, работая в России, дать такое имя. Он тоже рыжий, да. Мы работаем над сохранением популяции рыжих людей. У меня есть брат, он тоже рыжий, а вот сын у него — нет. Так что сегодня он особенно рад за меня", — сказал тренер, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".
Напомним, в феврале "Спартак" продлил контракт с главным тренером Абаскалем. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.