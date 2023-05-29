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28 мая, 21:10

Тренер "Спартака" рассказал, какое неожиданное имя выбрал для сына

Главный тренер "Спартака" Абаскаль: Назвал сына испанско-русским именем

<p>Гильермо Абаскаль с сыном. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcsm_official?z=photo-15502770_457375525/album-15502770_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак"</a></p>

Гильермо Абаскаль с сыном. Обложка © VK / ФК "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал новорождённого сына испанско-русским именем — Гильермо Николай. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча 29-го тура РПЛ с "Пари НН" (0:0).

"Думаю, это правильно, работая в России, дать такое имя. Он тоже рыжий, да. Мы работаем над сохранением популяции рыжих людей. У меня есть брат, он тоже рыжий, а вот сын у него — нет. Так что сегодня он особенно рад за меня", — сказал тренер, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

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Напомним, в феврале "Спартак" продлил контракт с главным тренером Абаскалем. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Лариса Сафронова
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