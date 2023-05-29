Тренер "Спартака" рассказал, какое неожиданное имя выбрал для сына

"Думаю, это правильно, работая в России, дать такое имя. Он тоже рыжий, да. Мы работаем над сохранением популяции рыжих людей. У меня есть брат, он тоже рыжий, а вот сын у него — нет. Так что сегодня он особенно рад за меня", — сказал тренер, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".