ФК "Спартак" продлил контракт с главным тренером Абаскалем

33-летний испанец Гильермо Абаскаль стал наставником красно-белых в июне 2022 года после отставки итальянца Паоло Ваноли. Контракт с клубом был подписан на два года. Под руководством Абаскаля "Спартак" одержал первую с 2017 года победу над "Зенитом" (в матче 3-го тура группового этапа Кубка России). Кроме того, в феврале 2023 года красно-белые выиграли зимний турнир "Winline Зимний кубок РПЛ". Кстати, испанец стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории РПЛ, моложе были только Владимир Газзаев и Бахва Тедеев. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).