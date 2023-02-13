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13 февраля, 14:33

ФК "Спартак" продлил контракт с главным тренером Абаскалем

Московский футбольный клуб "Спартак" подписал новый контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

33-летний испанец Гильермо Абаскаль стал наставником красно-белых в июне 2022 года после отставки итальянца Паоло Ваноли. Контракт с клубом был подписан на два года. Под руководством Абаскаля "Спартак" одержал первую с 2017 года победу над "Зенитом" (в матче 3-го тура группового этапа Кубка России). Кроме того, в феврале 2023 года красно-белые выиграли зимний турнир "Winline Зимний кубок РПЛ". Кстати, испанец стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории РПЛ, моложе были только Владимир Газзаев и Бахва Тедеев. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

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А экс-тренер "Спартака" Тедеско ранее был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Его контракт рассчитан до конца Евро-2024. Тедеско был главным тренером "Спартака" с октября 2019 года по июнь 2021 года. С красно-белыми он взял серебро чемпионата России по футболу и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Вишнякова
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