Тренер "Спартака" Абаскаль женился в Москве и сделал фото с супругой на Красной площади

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль женился на невесте Алехандре. Как рассказали в пресс-службе столичного футбольного клуба, бракосочетание состоялось в Москве.

"Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодожёнам любви, взаимопонимания и семейного счастья!" — сказано в сообщении.

Абаскаль в честь этого события написал трогательный пост в социальной сети с признанием в любви супруге. На опубликованных фотографиях заметно, что супруга наставника красно-белых беременна.