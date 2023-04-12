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11 апреля, 22:13

Тренер "Спартака" Абаскаль женился в Москве и сделал фото с супругой на Красной площади

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль женился в Москве

<p>Тренер "Спартака" Абаскаль женился в Москве и прогулялся с женой по Красной площади. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/6494" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак — Москва"</a></p>

Тренер "Спартака" Абаскаль женился в Москве и прогулялся с женой по Красной площади. Обложка © t.me / ФК "Спартак — Москва"

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль женился на невесте Алехандре. Как рассказали в пресс-службе столичного футбольного клуба, бракосочетание состоялось в Москве.

"Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодожёнам любви, взаимопонимания и семейного счастья!" — сказано в сообщении.

Абаскаль в честь этого события написал трогательный пост в социальной сети с признанием в любви супруге. На опубликованных фотографиях заметно, что супруга наставника красно-белых беременна.

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Оксана Попова
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