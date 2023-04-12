Тренер "Спартака" Абаскаль женился в Москве и сделал фото с супругой на Красной площади
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль женился в Москве
Тренер "Спартака" Абаскаль женился в Москве и прогулялся с женой по Красной площади. Обложка © t.me / ФК "Спартак — Москва"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль женился на невесте Алехандре. Как рассказали в пресс-службе столичного футбольного клуба, бракосочетание состоялось в Москве.
"Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодожёнам любви, взаимопонимания и семейного счастья!" — сказано в сообщении.
Абаскаль в честь этого события написал трогательный пост в социальной сети с признанием в любви супруге. На опубликованных фотографиях заметно, что супруга наставника красно-белых беременна.
Ранее российский актёр Александр Петров появился на публике с кольцом на безымянном пальце правой руки. Увидев кадры с Первой церемонии вручения Премии Художественного театра имени А.П. Чехова, поклонники заподозрили, что он наконец женился на своей пассии — актрисе Стасе Милославской.