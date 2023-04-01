Денисов назвал черту, которая отличает Абаскаля от других тренеров
Денисов назвал отличительной чертой Абаскаля понимание игроков команды
Защитник "Спартака" Даниил Денисов назвал отличительными чертами главного тренера команды Гильермо Абаскаля понимание футболистов и умение правильно реагировать.
"Наверное, он очень понимающий. Он всё видит, всё осознаёт. Умеет правильно реагировать. В какой-то момент он отпустит, где-то будет пожёстче — нагрузит лишний раз или что-то скажет", — рассказал Денисов газете "Спорт-Экспресс".
Футболист отметил, что при этом жёсткие моменты в работе тренер обычно применяет не к какому-то конкретному игроку, а к команде в целом.
Ранее Лайф сообщал, что лучший тренер "Зенита" может перейти в "Ливерпуль". Контракт Клоппа, работающего с командой с 2015 года, действителен до 2026 года. Но в последнее время результаты футболистов оставляют желать лучшего.
Telegram / Сборная России по футболу