Денисов назвал черту, которая отличает Абаскаля от других тренеров

Защитник "Спартака" Даниил Денисов назвал отличительными чертами главного тренера команды Гильермо Абаскаля понимание футболистов и умение правильно реагировать.

"Наверное, он очень понимающий. Он всё видит, всё осознаёт. Умеет правильно реагировать. В какой-то момент он отпустит, где-то будет пожёстче — нагрузит лишний раз или что-то скажет", — рассказал Денисов газете "Спорт-Экспресс".

Футболист отметил, что при этом жёсткие моменты в работе тренер обычно применяет не к какому-то конкретному игроку, а к команде в целом.